Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener Çorum'da konuştu. Akşener, TRT'yi eleştirdi. Çocuk istismarına ağır cezalar getireceğini belirtti. Birinci önceliklerinin eğitim olduğunu belirterek, tüm öğretmenlere kadro vaad etti.

Akşener'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"24'ÜNDE HALLEDECEĞİZ"

"Akşam kocasını evinde huzurlu bekleyen kadınlar azaldı artık. Eve huzurlu gelen adamlar azaldı artık. Bir ekonomi bakanı çıktı, adam şaka gibi. Bizim dolarla ne işimiz olacak diyor. İğneden, ipliğe ne geliyorsa dolardan oluyor. Her şey dışarıdan geliyor, en son Çorum Şeker Fabrikası'nı sattınız. Yuhlamayın, 24'ünde halledeceğiz."

"ŞEKER FABRİKALARI İLE İLGİLİ KARARI İPTAL EDECEĞİM"

"Şeker Fabrikalarını satın alanlara sesleniyorum, kupon arazi olarak aldınız biliyorum. Sakın elinizi uzatmayın, cumhurbaşkanı olur olmaz iptal edeceğim. Siz sanayileşmezseniz, üretim odaklı bir yapılanma ortaya koymazsanız; dolar 4,70 olur, çiftçin de üretemez. Şimdi ben soruyorum gençlere, cebinizde kaç para var? En fazla 20 çıktı. Şimdi bana diyor ki, sana ne milletin cebinde ne var? Siyasetçinin görevi, milletin cebindekini bilmektir. Milletinin evlatlarının cebinde ne var, öğrenmek görevdir. Burada benim evladımın cebinden, göz göze olduğum evladımın cebinde 5 lira varken, bakan çocuklarının trilyonları varsa batsın bu dünya. Bakan çocuklarına karşı, vatan çocuklarının yanında yer alacağım."

"İŞ BULANA KADAR VATANDAŞLIK MAAŞI BAĞLAYACAĞIM"

"İhracatı bitmiş bir Türkiye'yi ihracat yapan bir Türkiye haline getireceğiz. Bir gence iş bulmak devletin görevidir. Her birinize iş bulana kadar, ananıza, babanıza mahçup olmayın diye vatandaşlık maaşı bağlayacağım."

"MERAL AKŞENER'DEN ÖNCE EMEKLİNİN YÜZÜNE BAKAN YOKTU"

"Meral Akşener yokken, emeklinin yüzüne bakan yoktu. Her bayramda emekliye iyi bayramlar ikramiyesi olarak 1500 TL vereceğiz."

Türkiye'de 4,5 milyon haciz memurları ile karşı karşıya. Size şunu söyleyeyim, şehit, gazi aileleri, öğrenci, işsiz ve çftçilerin borçlarını bir defaya mahsus affedeceğim. Parayı nereden bulacaksınız? 8 milyar yapıyor, bunun karşılığı. Şimşek diye bir Başbakan Yardımcısı var. Fakir ailelerinde iftar maratonu başladı diye yazmış. Almayın bunları evlerinize, devlette araba kiralama işlerine merak sarmış. Araba kiralama bütçesi 8 milyar TL'ymiş. Devlet sizin paranızla çiftlik oldu. Çoluk çocuk lüks araçlarda geziyorlar, hepsini indireceğim aşağıya, o parayı size vereceğim."

"TRT BİR ÇİFTLİK OLDU, SATACAĞIM"

"Dün Kayseri yıkıldı, TRT beni 38 saniye göstermiş, TRT bir çiftlik. Ben ne yapacağım biliyor musunuz? Satacağım o çiftliği, parayı size vereceğim. 38 saniye göstermiş önemli değil, benim milletim var. Bak buraya gelenler otobüslerle geldi, belediye otobüsleriyle getirmedik."

ÇOCUĞA DOKUNANIN ELİNİ KIRARIM"

"Çocuk istismarına öyle ağır cezalar çıkaracağım ki göreceksiniz. Çocuğa dokunanın elini kırarım elini."

"Eğitime gelelim şimdi, iyi öğretmen, iyi öğrenci, kötü öğretmen, kötü öğrenci böyle bir şey olabilir mi? sabah kalkıyor, sınavı kaldıralım. Herhalde torunu istemedi. Milli Eğitim Bakanı taksi durağında çay içerken öğrendi. Böyle bir şey olabilir mi? Eğitimi biirinci önceliğimiz yapacağız. Öğretmenlerimizi iyi veya kötü diye ayırmayacağız. Yok sözleşmeli öğretmenmiş. Öğretmenler, çocuklarımızı emanet ettiğimiz insanlardır, onların hepsi kadrolu olmalıdır. Eğitim, adalet, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve ekonomi... Siz güvenilirseniz ekonominiz uçar. Sorular çalındı, FETÖ'cüler dendi, kimse ortada yok. Çalınan sorularla hakları zayi olunan gençlerin hakkı verilecek. Adama da çok suç atmayalım çok saf, gelen kandırıyor, giden kandırıyor. Kandırıla kandırıla bir hal oldu, bütün bunlar olurken sen ne işe yarıyordun? Bir işe yarıyor, yandaş müteahhitin cebini doldurmak."

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