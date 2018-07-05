Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki T Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü bulunan ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören Alaattin Çakıcı'ya 'süresiz sağlık kurulu' raporu verildiğinin ortaya çıkmasının ardından görevden alınan il sağlık müdürü ve başhekimin yerine vekaleten atamalar yapıldı.
Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nce 22 Haziran'da hazırlanan ve Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen 'süresiz sağlık kurulu' raporunda, Alaattin Çakıcı'ya ziyaretçi sınırının kaldırılması istenmişti. Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Feramiş Ender Güngüneş ve Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Tekin Akça ile 6 uzman doktorun imzaladığı 'süresiz sağlık kurulu' raporunda Çakıcı'da 16 hastalığın olduğu, 6'sının ölümcül risk taşıdığı belirtilerek şöyle denildi:
"Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü derecedeki akrabaları ve yakın arkadaşları ile haftanın 7 günü saat 09.00 ile 20.00 arasında hem sağlığı hem morali aynı zamanda helalleşme açısından bu zaman dilimleri arasında, istediği isimlerle, kişi, sayı adeti koymadan, kendisi için bu ziyaretler hastalıklarının kontrol edilebilmesi için ve morali açısından yeniden hayata bağlayabilir. Yine de her şeyi Allah bilir. Odasında her türlü açık görüş yapabilir."
Raporu hazırlayan doktorların isimleri de kaydedilerek, raporun Keskin T Tipi Cezaevi Müdürlüğü ile Keskin T Tipi Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı'na gönderilmesi konusunda gereğinin yapılması istendi.
Hükümlü Alaattin Çakıcı hakkında düzenlenen 'süresiz sağlık raporu'nun ardından Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar görevden alındı. Daha sonra raporda imzası bulunan Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Feramiş Ender Güngüneş ve Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Tekin Akça da Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınarak haklarında soruşturma başlatıldı.
YERLERİNE ATAMALAR YAPILDI
Olayın ardından Erdoğan Bayrakdar'ı Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na tayin eden Hakimler ve Savcılar Kurulu, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na ise Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz'ı atadı.
Sağlık Bakanlığı da görevden alıp hakkında soruşturma başlattığı Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Feramiş Ender Güngüneş ve Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Dr. Tekin Akça'nın yerine vekaleten atamalar yaptı.
Kırıkkale İl Sağlık Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Dr. Adem Yeni vekaleten il müdürlüğüne, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekim Yardımcılığı'nı yürüten Dr. İlhan Kuytak da vekaleten başhekimliğe atandı.
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