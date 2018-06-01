Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç açıklamalar yapıyor...

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

"Küçüklüğümden beri benim hayalimdi Fenerbahçe'ye başkan olmak. 2015 yılında başkanımız beni kulübe çağırdığı zaman üzerimizde çok büyük baskı vardı.

2017'de genel kurulda çıktım kürsüye ve "Bugün olmasa da yarın" dedim. Ve ok yaydan çıktı bir kere. Fenerbahçe'nin daha iyi yönetilmesi, içinde bulunduğumuz mali tablo nedeniyle bu kulvara girdim.

Fenerbahçe markası son dönemlerde erozyona uğradı.

2015'te çağrıldıktan sonra, ondan evvel yaşadığımız olaylar vardı. Başkanımızın bana yaptığı çağrının samimi olmadığını, başkanlığı bırakmayacağını düşündüm. Yer yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır.

Başkanımız çıktı dedi "Erkek gibi çıksın aday olsun" ben de çıktım aday oldum.

Biz Fenerbahçeliler, tünelin sonunda ışık göremiyoruz. Ben taraftar olarak bunu söylüyorum. Küçüklüğümden beri maçlara gidiyorum. Benim elimde bir sihirli değnek yok. Tuğlaları tek tek hep birlikte inşa edeceğiz.

Biz her zaman şampiyonluğa oynayan takım olacağız.

Allah kimsenin başına 3 Temmuz gibi bir olay getirmesin.

Maddi ve manevi olarak zarara uğradık. Gerek hisse değerleri olsun, gerek kadro dağıtmamız olsun. Gerek sponsorların çekilmesi olsun.

Tazminat tarafları yıllarca sürecek unsurlar. 9 Ekim 2015'te mahkeme kararını verdi. Daha sonra da "Kararımı değiştirdim, Yargıtay kararı sonrasında" dedi. Şimdi de tazminat sonrası diyor. Tazminat yıllarca süren bir olay. Başkanın bana söyledikleri samimi gelmedi.

Listemiz yüzde 80 hazır. Listemizde kadın var. Bir tane daha kadın arıyoruz. Fenerbahçe'nin tarihinde kadının yeri çok önemlidir.

Bizim en büyük transferimiz felsefe değişikliği. Öncelik mali konular. Cumartesi günü açıklayacağım. Ciddi bir meblağı kulübün kasasına koyacağız.

Mali disiplin açısından kulübümüzü çok farklı yöneteceğiz. Çok daha şeffaf olacağız. Kendi sahip olduğumuz şirketleri yönettiğimiz gibi Fenerbahçe'yi yöneteceğiz.

Vardar'a elendik, 16 milyonluk 2 transfer yaptık. Biz diyoruz ki bu artık devam edemez. Futbolda günü kurtarmayacağız. Biz sporcu fabrikası olmalıyız. Futbolcu yetiştirmemiz gerekiyor. Futbolu baştan aşağı değiştirmemiz lazım

Sokakta çok farklı bir beklenti var. Yeni bir hikaye isteniyor. Yaşadığımız teveccühün adını koyamıyorum. Fenerbahçe eğer halkın takımıysa buna da kulak vermek lazım. Herkese sesleniyorum eğer seçilmezsek de stada dönün

Ben neden seçilmem gerektiğini anlattım, onlar neden seçilmemem gerektiğini anlattı. Atışmalar beni rahatsız ediyor. Gece yatarken 'Ben ne yaptım da böyle oldu, daha düne kadar kol kola gidiyorduk' diye düşünüyorum. Kızgın değilim ama kırgınım"