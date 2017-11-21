Son Dakika: Altın ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? (21 Kasım)

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 163,8 lirayı gördü.
Dün dolar kurundaki yükselişlere bağlı olarak 163,3 liraya kadar çıkan gram altın, günü önceki kapanışa göre yatay seyirle 161,2 liradan tamamladı.
Gram altın, yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak 163,8 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 162,8 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 268, Cumhuriyet altını 1.092 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında sabah saatlerinde pozitif seyreden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,23 değer kazancıyla 1.280 dolardan işlem görüyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD'de yeni vergi reformunun temsilciler meclisinden geçmesinin altının ons fiyatında yükselişlere neden olduğunu söyledi.
Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.270 doların destek 1.281 doların ise direnç konumunda olduğunu ifade eden Memiş, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.
Memiş, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişlerin altının gram fiyatında yeni rekora neden olduğunu, ancak bu yükselişleri sağlıksız bulduklarından dolayı sert dalgalanmalar için dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.
Dolar kurunda yaşanacak gerilemelerin altının gram fiyatında sert düşüşlere neden olabileceğini dile getiren Memiş, teknik açıdan 159,6 liranın destek, 163,8 liranın ise direnç seviyesi olarak takip edileceğini söyledi.
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