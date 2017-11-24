Son dakika Altın ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? (24 Kasım)

Ekimdeki yüzde 5,6'lık getirisini bu aya da taşıyan gram altın, kasımın başından bu yana yüzde 4,8 getiri elde etti. Gram altın, yılın başından bu yana da yatırımcısına yüzde 24 kazanç sağladı.

Dolarda dün yaşanan düşüş ise altın fiyatlarının gerilemesine neden oldu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,61 azalışla 163,20 liradan tamamladı.

Çeyrek altın 268,00 lira, Cumhuriyet altını 1.092,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,61 düşüşle 163,20 liradan işlem gördü.

Bugüne bakıldığında dolar kurunda sakin bir seyir izleniyor. Altında en azından bugün için yeni bir rekor atağı beklenmezken, piyasanın dünkü seviyelerden güne başlayacağı tahmin ediliyor.

YURTDIŞINDA DA SAKİN

DİKKAT! 'ALTINDA YENİ REKOR GELEBİLİR'

Altın fiyatları, bu hafta açıklanan Fed'in son toplantısının tutanaklarının ardından, doların üst üste üçüncü haftada da düşmesi ile birlikte bugün sakin bir seyir izliyor.

Spot altın ons başına 1,291.84 dolar seviyesi civarında hareket ederken, önemli bir değişim göstermedi.

Altın traderları ve analistlerinin çoğu, Bloomberg'in düzenlediği ankete göre, doların bir aydan fazla bir sürenin en düşük seviyesi yakınında seyretmesi ile birlikte, altının önümüzdeki günlerde yükselmesini bekliyor.

Fed'in Çarşamba günü açıklanan son toplantı tutanakları, durgun enflasyonun politika yolu konusunda yetkililerin bölünmesine neden olmasına karşın, kısa vadede faiz artırımına gidilmesini beklediklerini gösteriyor.

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