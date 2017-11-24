Son dakika Altın ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? (24 Kasım)

Altında hareketli günler yaşanıyor. Arka arkaya gelen rekorlar altını bu senenin açık ara en iyi yatırım aracı haline getirdi.

Gram altın ekim ayında yüzde 5.6'lık getirisinin yanında, son iki yıla da bakıldığında çok ciddi bir değer artışına imza atmış görünüyor. 24 Kasım 2015'te 98.1 lira olan gram altın ulaştığı 163 liralık seviyesi ile iki senede yatırımcılarına yüzde 66 oranında kazandırdı.

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ÇEYREK ALTIN ALANLAR NE KADAR KAZANDI

Çeyrek altın bugüne 266 liradan başlamasının ardından gelen alımlarla 266.5 liraya yükseldi.

Çeyrek altının da son iki senelik performansına bakıldığında yolculuğuna 165.3 liradan başladığı görülüyor. Çeyrek altındaki değer artışı yüzde 62 olarak görülüyor.

Cumhuriyet altını ise son iki senede 702 liradan bugün itibariyle 1098 liraya yükseldi.

YENİ REKOR GELİR Mİ?

İntegral Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı Aylin Cevizci, gram altının bu performansının arkasında TL'nin dolar karşısındaki değer kaybının olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Altının performansı tedirgin edici bir durum. Çünkü altın ithalatçısı bir ülkeyiz. Hem TL değer kaybederken hem de altın fiyatlarının ons ile şekillendiğini göz önüne alırsak 'gram altında alım fırsatı için tren kaçtı mı' sorusu akla geliyor. Şunu fark ediyoruz ki; 'gram altın alınır mı satılır mı' sorusuna artık dolar/TL hareketine bakarak yanıt verir olduk."

Dolar/TL'nin 4 TL seviyesinden uzak olmadığını, böyle bir durumda ons altının 1.280-1.295 dolar dar bant aralığında işlem göreceği göz önüne alındığında gram altının 165-167 liraya doğru gitmesinin muhtemel olduğunu kaydeden Cevizci, dolar kurunun yükselişini koruması durumunda altının gramının 170 TL seviyesine yaklaşabileceğini bildirdi.

Reel Kapital Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan da TL'nin değer kaybettiği bu ortamda, TL bazlı altın fiyatlarının da yükseldiğine dikkati çekti. Erkan, altın fiyatlarının artmasının altın talebinin de yüksek kalmasına neden olduğunu, bunun da altının gram fiyatını 160 TL'nin üzerine çıkarttığını söyledi.

Erkan, altının ons fiyatında 1.285 ve 1.270 doların önemli destek seviyesi olduğunu, 1.310 doların ise direnç konumunda bulunduğunu ifade ederek, "4 üzerinde bir dolar/TL ve 1.300 doların üzerinde bir ons fiyatı, gram altının da 170 TL bandına hareket etmesi demek olacaktır. TL'de ilave değer kayıpları olursa bu bandın üzerine de çıkabilir" diye konuştu.

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