Son dakika Altın ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? (26 Kasım)

Altın fiyatları geçtiğmiiz haftayı yükselişle tamamlamıştı.
Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü yüzde 0,39 değer kazancıyla 163,4 liradan tamamladı.
Gram altın, haftanın ilk işlem gününe yatay başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla 163,4 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 268, Cumhuriyet altını 1.095 liradan satılıyor.
Küresel piyasalarda doların değer kaybetmesinde pozitif etkilenen altının ons fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından, önceki kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 1.290,3 dolardan alıcı buluyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatının 162,80-164,20 lira aralığına sıkıştığını ve 165 lira seviyesini test etme isteği içinde olduğunu belirtti.
Gram altının yatırımcısında yaklaşık 11 ayda yüzde yüzde 25 kazandırdığına ve bu seviyeyle yükselişlerini tamamlamış olabileceğine işaret eden Memiş, "Bugün altının gram fiyatının 162,90-163,90 lira aralığında işlemler gerçekleştirmesini bekliyoruz. Sakin bir seyirde açılış yapan altının ons fiyatında bu hafta 1.270 dolar seviyesini destek, 1.290 dolar seviyesini direnç seviyesi olarak takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.
YILBAŞINDAN BU YANA NE KADAR KAZANDIRDI
Altın fiyatları yılbaşından bu yana yükseliş yönünde hareket ediyor. Gram altın geçen seneyi 131.3 liradan tamamlamasının ardından şu anda 163.4 lira ile yüzde 24.4 oranında değer kazandı.
Çeyrek altın 214.7 liradan başladığı yolculukta yatırımcısına yüzde 24.6 kazandırırken, Cumhuriyet altınındaki değer kazancı yüzde 24.45 oldu.
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