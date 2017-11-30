Son dakika Altın ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? (30 Kasım)

Altın fiyatları dün, dolar kurundaki yükselişlerin etkisiyle tüm zamanların zirve seviyesi olan 165,5 lirayı gören altının gram fiyatı, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,80 azalışla 163,5 liradan tamamladı.
Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,38 değer kaybıyla 162,8 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatı 268, Cumhuriyet altını 1.092 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında güne satış ağırlıklı bir seyirle başlayan altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,10 değer kaybıyla 1.283,8 liradan alıcı buluyor.
Çeyrek altın ne kadar? merak edilirken 09.55 itibarıyla Kapalıçarşı'da 268 TL'den satılmaya başlandı.
İŞTE ALTIN FİYATLARI!
AA Finans Analisti İslam Memiş, dün ABD'de açıklanan büyüme verisinin beklentilerin üzerinde yüzde 3,3 olarak açıklandığını, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın ise kademeli faiz artışını desteklediğini anımsattı.
Bu gelişmelerin ABD 10 yıllık tahvil faizlerini yüzde 2,38 seviyesine yükseltiğini söyleyen Memiş, bu durumun altının ons fiyatında düşüşlere neden olduğunu dile getirdi.
Memiş jeopolitik ve siyasi risklerin altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.280 doların destek, 1.285 doların ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.
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