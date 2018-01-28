Karşılaşmadan bir süre önce Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün takım otobüsü, içerisinde futbolcular bulunmadan polis eskortu eşliğinde Muhsin Yazıcıoğlu Stadı'na geldi. Bir süre burada bekleyen otobüs, daha sonra futbolcuların konakladığı otele dönmek için hareket etti.

Otobüsten inen kulüpten bir görevli, stadın dışında bulunan bayrak direğindeki takım flamasını indirerek otobüse bindi. Otobüs, polis ekipleri eşliğinde takımın konakladığı otele döndü. Amed Sportif Faaliyetler kafilesi, karşılaşma başlamadan bir süre önce takım otobüsüyle kentten ayrıldı.

"KALBİMİZLE, DUAMIZLA MEHMETÇİĞİN YANINDAYIZ"

Sivas Belediyesporlu futbolcular ve karşılaşmanın hakemleri, maçın başlama saati olan 13.00'te seremoni için sahaya çıktı.

Sivas Belediyesporlu futbolcular, üzerinde Türk bayrağı bulunan ve "Kalbimizle, duamızla Mehmetçiğin yanındayız" yazılı pankartla sahaya çıktı. Rakip takımın sahaya çıkmaması üzerine karşılaşmanın hakemi Çağdaş Altay ve yardımcıları Armağan Çekinmez, Barkın Güdü ve Aytaç Geçgel, rapor yazmak üzere soyunma odasına döndü.

Sivas Belediyespor yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular, bir süre sonra saha içinde aynı pankartı açıp, asker selamıyla basın mensuplarına poz verdi.

KARAMAN: GEREKÇELERİNİ BİLMİYORUZ

Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hasan Karaman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, rakiplerinin sahaya çıkmama gerekçesini bilmediklerini söyledi.

Kendilerine resmi olarak herhangi bir şeyin bildirilmediğini aktaran Karaman, şunları kaydetti:

"Sivas Belediyespor olarak sahamızı, takımımızı, her şeyimizi hazırladık. Federasyonun ve devletin vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda sahaya çıktık, her şeyimiz hazırdı fakat Amed Sportif Faaliyetler takımı herhalde kendi aralarında kaynaklanan bir sebepten dolayı bugün maça çıkmadı. Tabii gerekçelerini resmi olarak bize bildirmedikleri için ne gerekçeyle çıkmadıklarını şu anda bilemiyoruz. Bunu en iyi kendileri veya federasyon bilir. Federasyonun alacağı kararı bekleyeceğiz."

Karşılaşmayla ilgili kararı, Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

KULÜP BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nurullah Edemen, Sivas Belediyespor maçına çıkmamalarına ilişkin "Deplasmandaki karşılaşmalara seyircilerimizin alınmamasına dikkati çekmek için böyle bir karar aldık." dedi.

AA'da yer alan habere göre kulüp başkanı Edemen yaptığı açıklamada, 2,5 sezondur Türkiye Kupası dahil deplasmanda oynadıkları 60 maçın 41'inde seyirci yasağı aldıklarını söyledi.

Sivas Belediyespor ile oynayacakları maça çıkmama nedenlerinin de seyirci yasağına tepki göstermek olduğunu ifade eden Edemen, şunları kaydetti:

"Aldığımız deplasman yasaklarıyla ilgi daha önce farklı diyaloglar geliştirdik fakat sonuç alamadık. Bugün yine aynı durumla karşılaştık. Her takım deplasmanda seyircisinin karşısında oynayabiliyorsa biz de oynayabilmeliyiz. Çıktığımız karşılaşmalara seyircimizin alınmamasına dikkati çekmek için böyle bir karar aldık. Bundan sonra bu tür durumlarla karşılaşmak istemiyoruz. Bu tür uygulamalar devam ederse artık ne gerekiyorsa o yönde karar alacağız."

Sivas Belediyespor karşılaşmasına çıkmamalarına yönelik sosyal medyada maksatlı yorumlar yapıldığını dile getiren Edemen, "Bu kararımızın siyasi yöne çekilmesini kabul etmiyoruz. Kararımızın Afrin operasyonu veya başka bir siyasi meseleyle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Özellikle sosyal medyada yer alan bu tür iddiaları reddediyoruz." diye konuştu.

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