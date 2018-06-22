Ankara’da iki EGO otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre, Ankara-Ayaş yolu Eryaman mevkiinde meydana gelen kazada iki EGO otobüsü çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara-Ayaş yolunda trafik bir süre kontrollü olarak verildi.