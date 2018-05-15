Ankara'da sabah saatlerinde art arda Fetullahçı Terör Örgütü'ne operasyon düzenlendi. İlk operasyonda 4'ü albay 54 kişi gözaltı kararı verildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Fevzi Çakır'ın haberine göre; Daha sonra ise, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki askerlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında albay, yaarbay, binbaşı ve yüzbaşıların da bulunduğu 34 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ' nün MAHREM İMAMLAR ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen halen aktif görevde 4 ALBAY, 2 YARBAY, 9 BİNBAŞI, 13 YÜZBAŞI, 3 ÜSTEĞMEN ve haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan 2 BİNBAŞI, 1 YÜZBAŞI olmak üzere toplam 34 şüpheli hakkında 15.05.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 6 ilde devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.

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