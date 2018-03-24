Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen Kırmızıgül Turizm firmasına ait 34 VY 0804 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray- Ankara karayolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, Aksaray'daki hastanelere kaldırılıyor.

Otobüste yaklaşık 40 kişinin bulunduğu belirtildi. Polis ve jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik tedbirleri aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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