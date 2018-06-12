Ankara Garı önünde 100 kişinin öldüğü terör saldırısıyla ilgili davada savcı, 10 sanığın 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

Ankara Garı'nda 100 kişinin hayatı kaybettiği saldırıda 2 canlı bombanın miting alanına geliş görüntüleri dava dosyasına girmişti. İşte o görüntüler.

GÖRÜNTÜLERDE NELER VAR?

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın dosyasında yer alan görüntülerde, canlı bomba Yunus Emre Alagöz ve henüz kimliği belirlenemeyen Suriyeli canlı bomba, 10 Ekim 2015 günü sabah saatlerinde, Ankara Gölbaşı'da bindikleri taksiden indikten sonra Meclis Dikmen Kapısı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın olduğu kavşaktan, İsmet İnönü Bulvarı boyunca, Meclis Çankaya Kapısı yönünde yürüyor.

Buradan başka bir taksiye binen 2 canlı bomba, Hipodrom Caddesi ve Kazım Karabekir Caddesi'ni kesen kavşakta, TCDD Genel Müdürlüğü'nün yanındaki yolda iniyor. 2 canlı bombanın taksiden inişleri, taksiden indikten sonra miting alanına girişleri kayıtlarda görülüyor. Miting alanına girmeden birbirinden ayrılan ve yaklaşık 50 metre aralıklarla yürüdükleri görülen 2 canlı bombanın, alana gelene kadar hiç bir arama noktasından geçmedikleri de anlaşılıyor. Görüntülerde, ayrıca ilk bombacının kalabalık arasına girdiği, bir süre bekledikten sonra patlama olduğu, bu sırada insanların sağa sola kaçışmasının ardından ikinci canlı bombanın kendini patlattığı görülüyor.

Öte yandan, Ankara Garı'ndaki bombalı saldırının planlayıcısı DEAŞ'lı terörist Yunus Durmaz’ın saldırının ardından örgüte yazdığı rapor ortaya çıkmıştı.

Raporda, Durmaz, saldırı öncesi 5 kez izin istediğini belirterek, "Bu ayın birinden itibaren bu ameli 5 kez yapalım diye cevap istedim, cevap ayın dokuzunda Ebu Talha'yla geldi. Ben de aceleyle tertip yaptım" diye anlatılıyor. Durmaz, patlamada kullanılacak araç için para istediğini, ancak para gelmemesi üzerine kendi imkanlarıyla çözüm bulduğunu belirtiyor.

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