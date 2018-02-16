Ankara merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) finans yapılanmasına yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 52 şüpheliden 22'si yakalandı.

AA'nın haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüte finansal destek sağladıkları tespit edilen, aralarında bazı iş adamlarının da bulunduğu 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda 22 şüphelinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

BOYDAKLARA OPERASYON SÜRÜYOR

İHA'nın aktardığına göre, Kayseri'de Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş.'ye FETÖ liderinin çağrısına uyarak para yatırdıkları belirlenen Boydak ailesinden 6 kişiden sonra S.B. de yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı görevlilerince yapılan incelemeler neticesinde 17/25 Aralık 2013 olaylarının akabinde mali bünyesi bozulan Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş.'nin likiditesini iyileştirmek amacıyla FETÖ/PDY terör örgütü üyeleri veya destekçilerine bu bankaya mevduat yapmaları hususunda örgüt lideri tarafından çağrıda bulunulduğu, çağrı üzerine bu amaçla üye ve destekçilerin malum bankaya mevduat yapmaya, hesap açmaya veya varsa bakiye artırmaya başladıkları anlaşılan Boydak ailesi 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik başta Kayseri olmak üzere İstanbul ve Ankara illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda Boydak ailesinden M.E.B., A.B., S.B., İ.B., M.B., Y.B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Sürdürülen operasyonlar çerçevesinde S.B. de yakalanarak gözaltına alındı.

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