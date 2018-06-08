Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığından 3'ü muvazzaf 23 asker hakkında gözaltı kararı aldı.

Yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ' nün MAHREM İMAMLAR ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen halen aktif görevde 3 YÜZBAŞI ve haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan 7 BİNBAŞI, 10 YÜZBAŞI olmak üzere toplam 23 asker şahıs hakkında 08.06.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 8 ilde devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.

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