15 Temmuz'da Ankara Kara Harp Okulu'nda yaşananlara ilişkin 5'i firari 307 kişinin yargılandığı davada tutuksuz yargılanan 4 sanığın duruşma salonundan kaçtığı iddia edildi.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği, duruşma salonundan 4 FETÖ sanığının firar ettiği iddiası ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında Sincan Cezaevi Kampüsünde devam eden Kara Harp Okulu Davası duruşmasında, 4 FETÖ’cü sanığın duruşma salonundan firar ettiği yönünde haberler çıkmıştır.

Yapılan incelemede; herhangi bir firarın veya firar girişiminin olmadığı, tutuksuz yargılanmakta olan ve duruşma anında salonda bulunmayan 15 sanık hakkında 05 Nisan 2018 tarihinde tutuklama kararı verilerek yakalama kararı çıkarıldığı anlaşılmıştır. Haklarında tutuklama kararı verilen 15 sanığın yakalanması için çalışmalara devam edilmektedir." denildi.

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