Son dakika... Antalya'yı hortum vurdu: 18 yaralı

Antalya Finike'de saat 21.30 sıralarında şiddetli yağış sonrası denizde hortum çıktı. Karaya doğru ilerleyen hortum Turunçova, Sahilkent, Yeşilyurt, Yuvalı ve Çavdır Yellice mevkiindeki tarım alanları, seralar ve yerleşim yerlerini vurdu.
DHA'nın haberine göre; 300 metre genişliğinde, 10 kilometre uzunluğunda ilerleyen hortum nedeniyle bölgede ilk belirlemelere göre çok sayıda tarım alanı, seralar ve yerleşim yerlerine zarar verdi. 3'ü ağır hasarlı olmak üzere çok sayıda ev ve işyerleri zarar görürken, 1'i kamyon 5 araç da hortumun şiddetiyle yan yattı. Sahilkent Mahallesi'nde yapımı süren kaymakamlık inşaatında işçilerin kaldığı konteynerin hortum nedeniyle devrildi.
KAYMAKAM YARALILARI ZİYARET ETTİ
Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yakup Alagözoğlu da hastaneye gelerek yaralıları ziyaret etti ve sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Kaymakam Arslanköylü ve beraberindekiler daha sonra inceleme yapmak üzere hortumdan zarar gören bölgeye gitti. Elektrik hatlarındaki zarar nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşanırken, yağışın etkisini yitirdiği belirtildi.
KEMER'DE AĞACA YILDIRIM DÜŞTÜ
Kemer İlçesi'nde ise yağmur ve fırtına nedeniyle Atatürk Caddesi'ndeki ağaçlar devrildi. İlçede 22.30 sıralarında bir ağaca yıldırım düşmesi sonucu elektrik hatları koptu. Bazı ev ve işyerlerindeki elektronik eşyalar yıldırım nedeniyle zarar gördü. Can kaybının yaşanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi. İlçede yağış devam ediyor.
KUMLUCA'DA 5 KİŞİ YARALANDI
Türkiye'nin örtü altı sebze üretim merkezi olan Kumluca İlçesi'nde ise saat 21.30 sıralarında etkili olan şiddeti yağmur tarım alanlarına zarar verdi. Mavikent Mahallesi'nde denizde çıkan hortum karaya ulaşarak devam etti. 400 metre genişliğinde, 4 kilometre uzunluğunda ilerleyen hortum önüne çıkan seralar, gecekondular, enerji nakil hatlarına zarar verdi. Evlerdeki eşyaları sokağa savurdu, bazı evlerin çatıları uçtu, istinat duvarları yıkıldı. Hortum pek çok portakal, nar ve zeytin ağacını da kökünden söktü. Hortum nedeniyle 5 kişi çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Kumluca Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavileri yapılan yaralılar taburcu edildi. Hortumun yol açtığı felaketin ardından Kumluca Belediye Başkanı AK Partili Hüsamettin Çetinkaya hortum ve yağıştan etkilenen bölgeleri ziyaret ederek zarar hakkında bilgi aldı.
CUMHURBAŞKANI TELEFONLA ARADI
Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, "Saat 21.30- 22.00 sıralarında Mavikent bölgemizde yoğunlaştı, büyük bir hortum felaketi oldu. 'Mavikent mahvoldu' dediler, buraya intikal ettik. Manzara burada çok kötü. Çok geniş bir alanda etkili oldu. Seraları yatırmış, çatıları uçurmuş, elektrik direklerini yıkmış. Ama en büyük tesellimiz can kaybının olmaması. Yüce mevlam korumuş. Biraz önce de Dışişleri Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte uçaktan telefonla aradılar. Tahminen 2 bin dönüm sera yıkılmış. Sonuçta can kaybı olmaması, insanlarının zarar görmemesi en büyük tesellimiz. Devletimizin yaraları en kısa sürede saracağını Sayın Cumhurbaşkanımız söyledi. Herhangi önemli yaralımız yok. Ufak tefek yaralanmalar var. Bölgede şu an elektrik yok, Kumluca'nın tamamında yok. Finike'de de yok. Mavikent bölgesine elektrik verilmesi mümkün değil. Tahmini birkaç gün içerisinde ancak elektrik verilebilir" diye konuştu.
KAŞ'TA CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI
Yaşanan afet nedeniyle 28 kişi çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelere kaldırıldı.
DHA'nın haberine göre; diğer yandan Kumluca ve Demre ilçelerinde çıkan hortum ise seralara zarar verdi. Hortum nedeniyle çok sayıda sera büyük çapta zarar meydana geldi.
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