Antalyaspor'u kümede tutan Hamza Hamzaoğlu ile kırmızı-beyazlı kulübün yolları ayrıldı. Sezona Rıza Çalımbay yönetiminde başlayan Antalyaspor daha sonra Leonardo Araujo'yla anlaşma sağlamıştı. Brezilyalı çalıştırıcıyla istediği sonuçları elde edemeyen kırmızı-beyazlılarda göreve Hamza Hamzaoğlu getirilmişti.

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada ayrılığın karşılıklı anlaşma sonucunda gerçekleştiği duyuruldu. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2017-2018 sezonunun devre arasında göreve gelen Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Kendisine, bugüne kadar kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki spor yaşantısında başarılar dileriz."