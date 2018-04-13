Dövizde yaşanan yükseliş ve petroldeki artış içeride akaryakıt fiyatlarına olumsuz yansıyor. Motorin fiyatlarına bir gün arayla iki ayrı zam geldi.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, "Cuma gününden geçerli olmak üzere Motorin grubunda 13 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor." denildi.

İKİ GÜNDE 30 KURUŞ

Motorine dün itibariyle, bugünden itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruş zam yapılmıştı. Böylece iki günde gelen toplam zam 30 kuruşa ulaştı.

Zammın ardından motorinin ortalama litre fiyatı Ankara'da 5,63 lira, İstanbul'da 5,58 lira, İzmir'de 5.62 liraya yükselecek.

Motorine iki günde gelen iki zam, motorinle benzin arasındaki kası da daralttı. İstanbul'da benzin halen ortalama 5.94 liradan satılıyor. Böylece aradaki ortalama fiyat farkı 36 kuruşa kadar inmiş oldu.

YILBAŞINDAN BU YANA NE OLDU

Yılbaşında benzin 5.57 lira, motorin ise 5.03 lira düzeyindeydi. Son gelen zamlarla benzine yılbaşından bu yana yüzde 6.6, motorine ise yüzde 10.9 zam yapılmış olacak.