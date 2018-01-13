Arda Turan resmen Medipol Başakşehir'de... Günlerdir konuşulan transfer resmiyete döküldü.

— Habertürk Spor (@HTSpor) January 13, 2018

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün resmi Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Arda Turan bugün, üzerinde turuncu formasıyla ülkesine dönüyor. Bu, sadece Başakşehir’in değil Türkiye’nin transferi. Hepimiz için hayırlı olsun.”

Barcelona ile Medipol Başakşehir, Arda Turan için 2,5 yıllık kiralık (1,5 artı 1 yıl opsiyonlu) olarak anlaşmaya vardı. Arda Turan'ın Medipol Başakşehir için bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Medipol Başakşehir, Arda Turan için pazartesi günü imza töreni düzenleyecek.

BARCELONA'DAN AÇIKLAMA

Barcelona, Arda'nın kiralık olarak Medipol Başakşehir'de oynadığı dönemde başka kulübe transfer edilmesi hakkını elinde tutacak. Katalan temsilcisi, Arda'nın bu süreçte göstereceği performansa göre ekstra kazanç elde edebilecek. Medipol Başakşehir, istediği takdirde Arda Turan'ın bonservisini satın alabilecek. Arda Turan, iki buçuk sezon boyunca formasını giydiği Barcelona ile 55 maçta 15 gole imza atmıştı. Milli oyuncu, bu süreçte bir lig, iki İspanya Kral Kupası, bir İspanya Süper Kupası, bir Dünya Kulüpler Kupası ve bir UEFA Süper Kupa kazandı.

55 MAÇ, 6 KUPA

Arda Turan Barcelona'da geçirdiği 2 buçuk yılda 55 karşılaşmada forma giyerken, 15 kez de gol sevinci yaşadı. Milli futbolcu bu süre içinde 1 lig, 2 Kral Kupası, 1 İspanya Süper Kupa, 1 Kıtalararası Kupa ve 1 de Avrupa Süper Kupa kazandı.

Arda Turan Barcelona'ya 2015 yılında transfer olmuş, ancak Katalan ekibinin transfer cezası nedeniyle 2016 Ocak ayına kadar forma giyememişti.

— Habertürk Spor (@HTSpor) January 8, 2018

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