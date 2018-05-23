1 Ekim 1996'dan bu yana menajerliğini Fransız çalıştırıcı Arsene Wenger'in yürüttüğü Arsenal, son olarak Paris Saint-Germain'i çalıştıran Unai Emery ile anlaştığıı açıkladı.

Başkent ekibinde 1 Ekim 1996 tarihinden bu yana görev yapan 68 yaşındaki Fransız teknik adam, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "dikkatli değerlendirmelerin ve kulüp yönetimiyle görüşmelerin" ardından teknik direktörlük görevini bırakmak için en doğru zamanın sezon sonu olduğunu ifade etmiş ve kulübüne veda etmişti. Wenger, 22 yılda çıktığı bin 228 maçta 704 galibiyet alırken, yüzde 57.3'lük kazanma oranını yakalamıştı.

— Arsenal FC (@Arsenal) May 23, 2018

Wenger yönetimindeki Arsenal, 1998, 1999, 2002, 2004, 2014, 2015 ve 2017 yıllarında da lig şampiyonu ile Federasyon Kupası'nı alan takımları karşı karşıya getiren Community Shield'i kazanma başarısını göstermişti.

RAKİPLERİ 47 TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞTİRMİŞTİ

Arsene Wenger'in Arsenal'i çalıştırdığı 1996 yılının ekim ayından bu yana, şampiyonluk yolundaki en büyük rakipleri 47 kez teknik direktör değiştirmişti. Arsenal ise bu süreçte ilk kez başka bir menajer tarafından çalıştırılacak.

AVRUPA HEDEFİYLE PSG'YE GİTMİŞTİ, BAŞARAMADI!

Sevilla ile 3 kez üst üste UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamasının ardından 2016'da PSG'ye geçen Emery, takımı ile bu sezon ligde şampiyonluğa ulaşmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etmişti.

Nisan ayı sonunda bir basın toplantısı düzenleyen İspanyol teknik adam, PSG'den sezon sonunda ayrılacağını belirterek, "Futbolculara ayrılık kararımı söyledim. Başkan Nasır el-Halifi'ye, spor direktörü Antero Henrique'ye, taraftarlara ve oyunculara iki sezon boyunca verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullanmıştı.