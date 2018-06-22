Van'ın Saray ilçesinde dün gece devriye gezen jandarma aracına karşı yönden gelen başka bir araçtan uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle kısa süreli çatışma yaşandı. Çatışmada 1 uzman jandarma personeli hafif yaralandı, 1 terörist yaralı olarak yakalandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Meral Yıldız'ın haberine göre, Van'ın Saray ilçesi Karahisar-Çaybağı yolunda dün gece saat 22.39 sıralarında seyir halindeki jandarma aracına karşı yönden gelen bir araçtan uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Jandarmanın saldırıya anında karşılık vermesiyle kısa süreli çatışma yaşandı. Çatışmada bir uzman jandarma personeli hafif şekilde yaralanırken, bir terörist ise yaralı olarak yakalandı.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada "Araçta bulunan ve birinin yaralı olduğu tespit edilen diğer teröristler ise olay yerinden kaçmıştır. Teröristlerin kullandığı araçta yapılan aramada 2 el bombası, 1 el dürbünü, 2 şemsiye, 1 not defteri, 1 maket bıçağı, 1 met, 1 uyku tulumu, 1 ses kayıt cihazı, 1 akümülatör, 20 pil, 1 şarj cihazı, 1 kütüklük, 1 tablet bilgisayar, 5 paket sigara, 1 poşu, 1 yelek, 1 kan kesici iğne, 2 hafıza kartı, 1 tırnak makası, 1 kutu ilaç ve terörist başına ait fotoğraf ele geçirilmiştir. Çatışmada yaralanan jandarma personelimiz tedavi altına alınırken, kaçan teröristlere yönelik başlatılan geniş çaplı operasyon sürdürülmektedir. Bölgemizde, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir" denildi.