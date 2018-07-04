Başbakanlık, Başbakan Yardımcılıkları, Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Dışişleri, Enerji ve Tabi Kaynaklar, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Sağlık Bakanlıkları ile büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, Başbakanlık bünyesinde açık bulunan Başmüfettişlik görevlerine, Başbakanlık Müfettişleri Hasan Basri Can, Murat Selim Aydemir, Ufuk Ünlü atanırken, Başbakanlık Müfettişliklerine ise Müfettiş Yardımcıları Yusuf Erkan Özçelik, Seyfettin Metin, Halil Kabadayı, Enes Mermerci ve Habibe Demirbaş getirildi.
Başbakanlık bünyesindeki İdari ve Mali İşler Başkanlığına Turan Konak, Hazine Müsteşarlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdür Yardımcılığına Deniz Yılmaz, Hazine Başkontrolörlüğüne Hazine Başkontrolörü Ekrem Albayrak atandı.
Adalet Bakanlığında açık bulunan İnsan Hakları Dairesi Başkanlığına Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hacı Ali Açıkgül’ün atanması uygun görüldü. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Mehmet Sertpolat, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Abdullah Neşeli, Elazığ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Suat Kenç’in atanması gerçekleştirildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan Bilgi İşlem Daire Başkanlığına Mustafa Özaşık, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına İsmail Ertüzün, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşavirliğine Şükran Doğan, Dış İlişkiler ve Yurt dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müşaviri Ali Aybey, Bakanlık Müşavirliğine Emrah Uzar getirildi.
Dışişleri Bakanlığında Enformasyon Genel Müdür Yardımcılığına Hami Aksoy’un atanması uygun görüldü.
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdür Yardımcıları Ömer Sezgin, Abdurrahman Murat, Tuğrul Alper ile Genel Müdür Yardımcıları ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Özdingiş ve Muammer Bulut, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Fehmi Okumuş ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürü Özcan Budak başka bir göreve atanmak üzere görevlerinden alındı.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde açık bulunan Bakanlık Müşavirliklerine Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Rasim Kutlu ile İmdat Ersoy getirilirken, Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine Tasfiye Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Metin, Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcılığına Ekrem Alper Bozkurt, Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Bakanlık Müşaviri Rıza Mehmet Korkmaz, Gümrükler Genel Müdürlüğüne aynı yerin Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gümüş, İç Ticaret Genel Müdür Yardımcılığına Hakan Çalış atandı.
Milli Eğitim Bakanlığı Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Güsamettin Erdoğan atanırken, Sağlık Bakanlığı’nda Müşavirliğine Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Ömer Güner, Denetim Hizmetleri Başkanlığına Aydın Sarı’nın atanması uygun görüldü.
Dışişleri Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı, Elçi Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş Trinidad ve Tobago Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atandı.
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