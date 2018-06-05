Habertürk Haber Merkezi'nden GökhanArtan'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Yurtdışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı vatandaşlar 7 Haziran Perşembe gününden itibaren oy vermeye başlayacak. Bu kapsamda sınır kapılarında da hazırlıklar yapıldı. Atatürk Havalimanı’nda da seçim sandıkları ve masalar kuruldu. Oy verme işlemi sınır kapılarında 24 Haziran Pazar günü saat 17.00'de sona erecek.

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