Türkiye'nin, Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlediği Afrin'in Racu beldesinde bulunan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1. Dünya Savaşı'nda kullandığı ortaya çıkan karargah, Hatay Valiliğince restore ettirilecek.

Afrin ilçe merkezinde Zeytin Dalı Harekatı sonrasında kurulan Yerel Sivil Meclis'in çalışmaları sonucunda, Atatürk'ün Katme Savaşı stratejisini belirleyip karargah olarak kullandığı belirlenen konağın restorasyonu için Hatay Valiliği harekete geçti.

Vali Erdal Ata, belde merkezini kontrol eden Hacı Halil köyünün en hakim noktasında bulunan ve 1890 yılında inşa edilen harap durumdaki konağın yeniden ayağa kaldırılması için gerekli talimatları verdi.

Binanın öncelikle onarımı hedeflenen çalışmalar kapsamında, konağın müze haline getirilmesi planlanıyor.

AA'nın aktardığı bilgiye göre, Vali Ata, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1918'de Afrin bölgesindeki Racu beldesinde kaldığı evin tespit edildiğini hatırlattı.

Durumun geçen hafta bölgedeki görevliler tarafından kendisine iletildiğini aktaran Ata, "Evin restorasyonu için gerekli çalışmaları başlattık. İlgili yerlere talimatları verdim. Öncelikle proje çalışmaları yapılacak, daha sonra da restorasyonu yapıp burayı müze haline getirmeyi planlıyoruz." dedi.

Ata, uzun süredir kullanılmadığı tahmin edilen binanın tahrip olduğunu, restorasyon çalışmaları sırasında evde döneme ait eşya, belge ve fotoğraf arayacaklarını bildirerek, bulunan eşyaları da burada sergilemeyi amaçladıklarını kaydetti.