Fransa'dan Olympique Marsilya ile La Liga'dan Atletico Madrid, UEFA'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nde finalde birbirlerini devirmek için karşılaşacak. İki takım Avrupa kupalarında bu finalle birlikte üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

Lyon'da oynanacak maç öncesinde stadyuma saha dışından meşaleler atıldı! Reuters'ta yer alan habere göre kimliği belirsiz kişiler, ufak paraşütlere bağladıkları meşaleleri stadyumun çimlerine indirmeyi başardı. Görevlilerin, saha zeminini temizlediği kaydedildi. Fransa'nın Lyon şehrinde yoğun güvenlik önlemleri alınmıştı.