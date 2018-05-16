Sosyal medyadaki paylaşımlarında silahlı terör örgütü FETÖ'nün propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan avukat Sibel Sevinç Deveci tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medyadaki paylaşımları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Deveci'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen Deveci, soruşturmayı yürüten savcılıkça tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Şüpheli hakkında hazırlanan sevk yazısında, Develi'nin 15 Temmuz darbe girişimi devam ettiği sırada yaptığı bazı paylaşımlarda, ''Sokakta işimiz yok. Mehmetçik bizimdir'', ''Mehmetçik naparsa güzel yapar'' şeklinde ifadelerin yer aldığı, bu paylaşımlarla terör örgütünün cebir ve şiddet kullanarak mevcut anayasal düzeni ortadan kaldırma eylemlerini övdüğü öne sürüldü.

Şüphelinin darbe girişimini gerçekleştiren unsurları ''Mehmetçik'' olarak dile getirmek suretiyle meşru ve haklı göstermeye çalıştığı vurgulanan yazıda, darbe girişiminin en kanlı şekilde devam ettiği hassas anlarda şüphelinin yaptığı darbeyi övücü ve meşru gösteren paylaşımlarının "terör örgütü propagandası yapmak" suçunu oluşturduğu kaydedildi.

Sevk yazısında, şüphelinin yine aynı gece Twitter hesabından yaptığı ''Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyla Mehmetçiği karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar'', ''...Herkesi sokağa çağırıyorlar. Sakın çıkmayın!!!'' şeklindeki paylaşımlarla sivil vatandaşların yoksunluklar içerisinde ülkesine ve devletine sahip çıkmak adına canlarını ortaya koyduğu kanlı darbe girişimi sırasında, devletin resmi makam ve kurumlarının darbe girişimine karşı durma çağrılarına uymamaya tahrik ettiği iddia edildi.

AA'nın haberine göre; şüphelinin bu paylaşımlarla darbeci güçlere karşı direnilmemesi ve hatta sokağa çıkmayarak meşru gördüğü darbe girişimine destek olunması yönünde alenen tahrikte bulunduğu, darbecilerin alenen desteklenmesi noktasında ''suç işlemeye'' tahrik suçunu da işlediği kaydedilen sevk yazıda, ''Şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguları ve suça konu paylaşımlarını hesabından silerek, delilleri karartmaya çalıştığı tespit edildi. Şüphelinin tekrar delilleri yok edeceğine dair somut olgular sebebiyle tutuklama nedeninin bulunduğu anlaşılmıştır." denildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de ifadesini aldığı şüpheli avukat Sibel Sevinç Deveci'nin ''FETÖ terör örgütünün propagandası yapmak'' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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