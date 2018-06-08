Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Viyana'daki bir camide Çanakkale Savaşı'nın canlandırıldığı bir etkinlikte çocukların asker ve şehit rolünde oynatılmasına tepki göstermiş, 'söz konusu olayın Avusturya'da yeri olmadığını, böyle bir olaya asla müsamaha gösterilmeyeceğini' söylemişti.

Sağ çizgideki Avusturya Halk Partisi (ÖVP) lideri Kurz, Avusturya yasalarına göre etkinliğin sergilendiği Avrupa Türk İslam Birliği'ne (ATİB) bağlı caminin kapatılmasının dahi söz konusu olabileceğini belirtmişti.

İçişleri Bakanı Herbert Kickl da ABIT tarafından Avusturya'daki Türk camilerinde izlenen 40 kadar imama yerleşim izni verdiklerini belirtti.

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