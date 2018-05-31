Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin 24 Haziran seçimleriyle ilgili başvurusunu 15'e 2 oyla reddetti.
Anayasa Mahkemesi, seçim ittifakı yasasının bazı hükümlerinin iptal istemini reddetti.
İtiraz edilen maddeler arasında sandık kurulu başkanının belirlenmesi usulü, sandıkların taşınmasına imkân veren düzenleme de bulunuyordu. AYM raportörü, iptal istemlerinin reddedilmesini istemişti.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkan tanıyan kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruyu reddetti.
CHP, 7102 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Seçmen Kütükleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, başvuruyu esastan görüşerek karara bağladı.
Alınan bilgiye göre, Yüksek Mahkeme, yasanın iptali istenen hükümlerini Anayasa'ya uygun bularak, iptal istemlerini reddetti. 15 üyenin oy çokluğuyla alınan karara iki üyenin katılmadığı öğrenildi.
Kararın ve karşı oy gerekçelerinin, yazılmasının ardından mahkemenin internet sitesinden bugün akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.
İŞTE İPTALİ İSTENEN MADDELER
Yasanın iptali ve yürürlüğünün durdurulması istenen maddeleri şöyle:
- Aynı binada oturan seçmenlerin, hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla farklı sandık bölgelerine kaydedilebilmesi,
- Seçim güvenliği açısından gerekli görülmesi durumunda vali veya il seçim kurulu başkanının oy verme gününden en geç bir ay önce talepte bulunması halinde, o yerdeki sandıkların en yakın seçim bölgelerine taşınması, sandık bölgelerinin birleştirilmesi, muhtarlık seçimleri hariç olmak üzere seçim bölgelerinin birleştirilmesi ile seçmen listelerinin karma şekilde düzenlenmesi,
- Sandık kurulu başkanının belirlenmesi usulü,
- Birlikte yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde, oy pusulalarının aynı zarfa konulması,
- Sandık çevresinde cebir, şiddet veya tehdit kullanarak sandık başı düzenini bozmaya kalkışanlar hakkında seçmenlerin ihbarı üzerine gerekli yasal işlem yapılmasını düzenleyen maddeye eklenen “seçmenlerin ihbarı” ibaresi,
- Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen YSK filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarfların geçerli sayılması,
- Yetkili seçim kurulları tarafından gönderilen ve YSK filigranı bulunan oy pusulalarının arkasının sandık kurullarının ihmaliyle mühürlenmemiş olmasının oy pusulasını geçersiz kılmaması.
HÜKÜMETTEN İLK YORUM
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi'nin seçim ittifakı yasasının bazı hükümlerinin iptal istemini reddetmesine ilişkin "Anayasa Mahkemesi, beklenen, doğru bir karar verdi." dedi.
Kurtulmuş, CNN Türk'ün canlı yayınında, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun, siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkan tanıyan kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruyu reddetmesini değerlendirdi.
Türkiye'de demokratik mekanizmaların ne kadar iyi bir şekilde işlediğini gösteren bir örnekle karşı karşıya olduklarını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Yasama faaliyetinde Parlamento yasa çıkardı, ana muhalefet partisi elindeki imkanı kullanarak yüksek yargıya götürdü, Anayasa Mahkemesi inceledi ve ret cevabı verdi. Kabul cevabı da verebilirdi o zaman başka bir şey olacaktı ama sonuçta Türkiye çok şükür bütün bu demokratik mekanizmalarına sahip olan bir ülke. Birçok dünyadaki ülkeyle kıyaslanmayacak şekilde seçim süreçlerini şeffaf yürütebilen bir ülke. Dolayısıyla seçim takvimi kendi yolunda yürüyor. Anayasa Mahkemesi de normal, beklenen, doğru bir karar almıştır."
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