AYM, CHP'nin seçim güvenliğine ilişkin itirazını esastan görüşecek.

Habertürk TV'den Çimen Çetin'in aktardığına göre; AYM ilk ilk incelemesini yaptı ve CHP'nin başvurusunu kabul edilebilir buldu.

AK Parti ve MHP'nin destek verrdiği ittifak düzenlemesinin de bulunduğu maddelerde seçim güvenliği ile ilgili maddeler de vardı. Aynı binada oturan seçmenlerin farklı okullarda oy kullanması, iki pusulanın bir zarfa konulması gibi konular CHP tarafından 110 vekilin imzasıyla AYM'ye taşındı. AYM davayı esastan görüşme kararı aldı.

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