Yüksek Mahkeme, Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkındaki bireysel başvuru dosyalarını görüştü. Mahkeme, iki isim hakkında oy çokluğuyla "hak ihlali" kararı verdi. Bu kararla iki isim hakkında tahliye yolu açıldı.

AYM, TUTUKLAMANIN HUKUKİ OLMADIĞINI KABUL ETTİ

DHA'nın haberine göre; Anayasa Mahkemesi, FETÖ davasında tutuklu bulunan gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın bireysel başvurularında belirtilen tutuklamanın hukuki olmadığı, tutuklanma dolayısıyla ifade, basın hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddiayı oy çokluğuyla kabul etti.

AYM, "ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için" kararın bir örneğini Altan ile Alpay'ın yargılandıkları mahkemelere gönderdi. İlgili mahkemelerin AYM'nin aldığı kararı değerlendirmeye aldıkları ve bu konuda bir karar vereceği öğrenildi.

TAHLİYELERİ İÇİN BAŞVURU YAPILDI

Anayasa Mahkemesinin tahliye kararının ardından Şahin Alpay ve yazar Mehmet Altanın avukatları, İstanbul 13. ve 26. Ağır Ceza Mahkemelerine tahliye talebini içeren dilekçelerini sundu.

6'YA KARŞI 11 OYLA "İHLAL" KARARI VERİLDİ

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, kapatılan Zaman gazetesi eski yazarlarından Alpay ve gazeteci-yazar Altan ile Cumhuriyet Gazetesi Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay'ın bireysel başvurularını görüştü.

Alınan bilgiye göre, Yüksek Mahkeme, 6'ya karşı 11 üyenin oy çokluğuyla başvurucularla ilgili ihlal kararı verdi.

Anayasa Mahkemesi, Şahin Alpay ile Mehmet Altan'ın tahliyelerine hükmetti. Turhan Günay, Cumhuriyet gazetesi davasında daha önce tahliye edilmişti.

"BENZEDİĞİ DOSYALARA EMSAL TEŞKİL EDEBİLİR"

"Ceza hukuku uzmanı Prof. Dr. Ersan Şen, Habertürk TV'de AYM'nin kararını şöyle değerlendirdi:

Bireysel başvuru üzerine alınan bir karar. İçeriği görmek lazım. Suçlamalar ağırdı. Tutuklama tedbiri bakımından meseleye bakılıyor. Benzediği dosyalara emsal teşkil edebilir.

Hak ihlali tespiti yapılmışsa ilgili mahkemesine gönderilecek ve bu kararın gereği yapılacak.

Tutuklama tedbirinin yasal şartları ile ilgili denetim yapmıştır. Bunun sonunda bu kesin karardır. Tahliye kararı vermez, hak ihlali tespiti yapar, gereğinin yerine getirilmesi için. Burada tutuklu olan kişi daha önce serbest bırakılmamışsa, tutukluluğu devam ediyorsa, AYM'nin hak ihlali tespitinden sonra ilgili mahkemece bu durumun gereği yapılması gerekir."

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