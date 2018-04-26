MHP lideri Devlet Bahçeli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Maşallah Cumhur ittifakı hızlı girdi. Bizim adayımız net ve belli. Çalışmaya devam ediyoruz. Seçim takvimine uygun gün ve saatte adaylık başvurusu da yapılacak."dedi.

İHA'nın haberine göre; MHP Lideri Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım'ın Abdullah Gül ile ilgili sözlerine ilişkin, "Sayın Başbakan tecrübeli bir siyasetçi. Aynı camianın içerisindeki insanlar birbirlerini çok iyi tanırlar. Önemli bir ikazda bulunmuş. Abdullah Gül ona uyması lazım diye düşünüyorum" dedi.

MHP lideri Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda da Abdullah Gül'e sert eleştiriler yöneltmişti.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 'HDP ile CHP'nin yakınlaşmasını nasıl yorumluyorsunuz?' sorusuna, "CHP'nin HDP'ye yakınlaşmasını nasıl yorumlarsınız" sorusuna, "Eskiden ayrılar mıydı? Onların birbirleriyle ilişkileri çok eskiye dayanıyor. Zaman zaman birbirlerine destek veriyorlar. Herhalde öyle bir süreci tekrar yaşamak istiyorlar" cevabını verdi.

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