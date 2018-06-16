MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği bayramlaşma töreninde cebinden çıkardığı kartlarla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, "Varsın olsun şirret dedikodularına yenilerini eklesinler. Durmasınlar yüzde 5-6’ya düştüğümüzü şerefsizce iddia etsinler. Bunlara aldırış etmeyiniz. Bunlara ciddiye ve dikkate almayınız. MHP’nin inişi ve iddiası için el ovuşturmaya maya ve meşrebi haramla dolanlar 24 Haziran’da ya şok olacaklar ya da yok olacaklardır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlediği bayramlaşma programına katılarak konuşma yaptı.

Bahçeli burada Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini, cebinden çıkardığı kartlarla anlattı. Bahçeli, kartları göstererek, "Şu bağımsız yargı, kuvvetler ayrımının önemli bir unsuru. Şu kuvvetler ayrımının yasama, denetim ve denge unsuru; ay. Şu yıldız cumhurbaşkanlığı hükümeti. Şu ise 16 Nisan'dan sonra 24 Haziran'da uygulamaya konulacak olan ay yıldız sistemidir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği bayramlaşma programına katıldı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Bahçeli, "Varsın olsun şirret dedikodularına yenilerini eklesinler. Durmasınlar yüzde 5 -6'ya düştüğümüzü şerefsizce iddia etsinler. Bunlara aldırış etmeyiniz. Bunlara ciddiye ve dikkate almayınız. MHP'nin inişi ve iddiası için el ovuşturmaya maya ve meşrebi haramla dolanlar 24 Haziran'da ya şok olacaklar ya da yok olacaklardır" dedi. "Türkiye'nin geleceği Cumhur ittifakıdır" diyen Bahçeli, "Biz varız Türkiye için hazırız. Demokrasi nöbetindeyiz" diye konuştu.

"SURUÇ" AÇIKLAMASI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suruç'taki saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kanlı ve kahpe saldırı aynı zamanda demokrasimizi, Türkiye'nin birlik beraberliğini hedef almıştır. Ancak teröristler kazdıkları kuyuya kendileri düşecekler, milli birlik ve kardeşliğimizi yıkamayacaklardır" dedi.

MHP Lideri Bahçeli, partisinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Sinan Erdem spor salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Bahçeli, Suruç'taki saldırıya ilişkin, "Bu alçak terör saldırısı sonucunda 4 kişi hayatın kaybetmiş 8 kişi yaralanmıştır. Kanlı ve kahpe saldırı aynı zamanda demokrasimizi, Türkiye'nin birlik beraberliğini hedef almıştır. Ancak teröristler kazdıkları kuyuya kendileri düşecekler, milli birlik ve kardeşliğimizi yıkamayacaklardır. Kürt kökenli kardeşlerimiz tuzakları bozacak, terör figüranlarını yerle yeksan edecektir. Suçta teröristler açtığı ateş sonucu hayatın kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyorum. Şimdi anlaşıldı mı cumhur ittifakı niye önemli, neden hayati ve vazgeçilmez değerde" ifadelerini kullandı.

İNCE'YE: HER YERİNİZ SİMSİYAH OLMUŞ

MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin sözlerine sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Türkün beyazı zencisi olmaz, tarih boyunca da olmamıştır. Ya Türksündür ya değilsindir ya adamsındır ya da ar damarı çatlak bir bedbaht. Neyin beyazı? Neyin zencisi? Her yeriniz simsiyah olmuş farkında değilsiniz. Ne konuştuğunu bilmeyen, ağzından çıkanı kulağı duymayan İnce'nin, freni patlamış dengesi bozulmuştur" dedi.

KANDİL HAREKATI

Kandil'e düzenlenen askeri harekat hakkında konuşan Bahçeli, "Al bayrağımız; eninde sonunda, en kısa sürede Kandil'deki hainlerin tepelerine de dikilecektir" ifadelerini kullandı.

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