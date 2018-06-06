MHP lideri Devlet Bahçeli Sivas Bölge İstişare Toplantısı'nda açıklamalar yapıyor.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

"24 Haziran'da ya Türkiye'nin önü açılacak. Ya da zillet ittifakı kazanacak Türkiye kaybedecektir. Bunun başka yolu kalmamıştır. CHP'nin seçim beyannamesi federasyona yeşil ışık, Kürdistan'a davetiyedir. Hepsi birlikte aynı kirli havuzda toplanmıştır. Türk Milleti aslı zillet olan ittifaka asla izin vermeyecektir. Şayet verirse Türkiye düşmanları rahat nefes alacaktır. Hep bir ağızdan kaosa gel gel yapıyor, sinyal yakıyorlar. Türkiye'yi geri düşürmek için el birliği, emel birliği içinde çalışıyorlar. Milli ülkülerle ilgili samimiyet ve safiyet ifade etmiyorlar. Sundukları bir şey yok, yaptıkları, yapacakları bir şey de yok. Yalanları, uyduruk lafları pek çok. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayları tam bir felaket, tam bir garabet. Biri çıkıyor parlamanter siteme döneceğiz diyor. Biri saygın bir komutanın apoletlerini sökeceğim iddiasında bulunuyor. Allah bunlara fırsat vermesin."

"2.Ordu Komutanı ince ince siyaset yapan şahsın hedefine oturuyor. Neymiş cumhurbaşkanını alkışlamış? Ne yapacaktı, yuh mu çekecekti? Muhtıa mı verecekti? Şerefli bir Türk komutanının apoletini sökme aklını kim vermiştir? Bu bir Kandil ağzıdır, FETÖ ağzıdır. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı gitsin gevşeyen akıl vidalarını söksün. Bu da olmuyorsa kararmış kalbini söksün atsın. İkinci ordu komutanının hedef yapılması boşuna değildir. CHP'de Afrin Harekatı'nın karın ağrısı vardır. Bu komutanımızın apoletlerini sökecek müptezel henüz anasının karnından doğmamıştır. Sivas, Yozgat kısacası Türkiye, ince işçilikle apolet sökmenin hevesine kapılan edep yoksunu siyasi daranışın kökünü kurutacak kudrettedir."

"24 Haziran'dan sonraki 5 yıl boyunca kurum kurullarıyla sistem oturana kadar Cumhur İttifakı devam etmelidir ve devam edecektir. İttifakın 24 Haziran'dan sonra biteceğini söyleyenler siyasi hazımsızlardır."

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