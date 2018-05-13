MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün açıkladığı af talebiyle ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Bahçeli, "Biz bu konuda kararlı ve sözümüzün arkasındayız. Allah'ın izniyle affın çıkacağını ümit ediyoruz " dedi.









BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?



MHP lideri Bahçeli, Twitter adresinden paylaştığı mesajla af talebini duyurmuştu. Bahçeli, mesajında şunları kaydetmişti;



- Vatan hainlerinin, ülkücü katillerinin cumhurbaşkanı adayı olması bile demokrasi tarihimize, milli ruh ve ahlaka kategorik bir darbe olarak akıllara kazındı. FETÖ ve PKK faaldir! Öyle ki, tescilli ve sabıkalı PKK’lı Demirtaş’ın serbest kalması için yoğun bir kampanya söz konusudur.

- Peki, ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?

- Peki, teröristler için methiye düzenler, PKK/FETÖ müdafaası yapanlar kader kurbanlarına ne diyecekler? Çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK’lılar, FETÖ’cüler hariç olmak üzere, demir parmaklıkların gerisinde özgürlük düşü kuran, zindanda gün sayan, dama düşüp sevdiklerinin ve sevenlerinin hasretini çeken kader kurbanlarını afla taltif etmek niye akıllara gelmez? Bu kardeşlerimizi taş duvarların ardında çürümeye terk etmek ne kadar adil ve adaletlidir? PKK’lı alçaklar, FETÖ’cü caniler, vatan ve millet düşmanları demokrasi ve özgürlük adına sahiplenilirken, kaderlerinin kurbanı olmuş mağdurlarla ilgili lehlerinde hukuki ve ahlaki bir düzenleme yapılması, onların aydınlığa kavuşturulmaları tez elden sağlanmalıdır.

- Kader çizgimiz bellidir. Ancak kader mahkûmlarının talihini değiştirebilir, onların elinden tutabilir, zincirlerinden ve zindanlardan onları çekip çıkarabiliriz. Sabahlara kadar düşündük, sonunda söyledik, sabırla duruş gösterip sonuç itibarıyla dileğimizi paylaştık.









BAHÇELİ'NİN AF TALEBİ AÇIKLAMASINA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BUGÜN YANIT GELMİŞTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere seyahati öncesi havalimanında gazetecilerin Bahçeli'nin af talebi konusundaki açıklamalarını hatırlatması üzerine, "Hükümet olarak böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok." demişti.

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