MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli af çağrısını yineledi. Bahçeli, "Af çıkarılmasıyla ilgili kararlılığımız sürüyor. Duruşumuzdan geri adım atmamız düşünülemez.Başbakan ile görüşmemizde aftan vazgeçtiğimize dair ima olmadı. Af konusu sosyal ve toplumsal ihtiyaç, af çıkarılmalıdır." diye konuştu. Bahçeli, 'hükümetin güdemimizde yok' sözlerine, "Affı gündeme almak zor değil" dedi. Bahçeli seçim beyannamesine de affı aldıklarını hatırlattı.

Bahçeli geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada bayram öncesi haftayı işaret etmişti. Bahçeli, genel yayın yönetmenleri ile buluştuğu toplantıda da konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Bahçeli'nin af çağrısına hükümetten 'Gündemimizde yok' yanıtı gelmişti.

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