MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Filistinlilere yaptığı katliam saldırısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması kararına tepki gösteren Bahçeli, "İsrail katil, haydut ve terörist olduğunu ispatladı" dedi.

Bahçeli, ""Mübarek Ramazan ayının hemen öncesinde Gazze’de vasat bulan insanlık ve inanç dramı tahammül sınırlarını aşmış, sabır taşını çatlatmıştır. İsrail dinler arası husumet ve cepheleşmeye açıkça hizmet etmiştir. Siyonist emeller, hepimizin yüreğini kavuran cinayetlerin bedelini elbette acı ve ağır biçimde ödemelidir. Trump, izah ve bahanesi olamayacak bir yanlış kararın fail ve figüranı olarak mazlumların ölümünde pay sahibi olmuş, alnına ömrü boyunca çıkmayacak kara bir leke sürmüştür. Kudüs, İsrail başkenti olamayacaktır. İsrail caniliğini şiddetle kınıyoruz. " ifadelerini kullandı.

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