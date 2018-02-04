Bahçeli'den CHP'ye sert ÖSO tepkisi

MHP lideri Devlet Bahçeli, Mersin'de toplu açılış ve temel atma töreninde vatandaşlara seslendi. MHP lideri Afrin Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu, CHP ve Türk Tabipleri Birliği'ne sert tepki gösterdi.

Bahçeli, "CHP sınır ötesi harekatı sulandırmak için ÖSO'yu karalamaktır. Bunların asıl rahatsızlığı PKK/PYD'lilerin köşeye sıkıştırılmasıdır." dedi. TTB'ye tepkisini dile getiren Bahçeli, "TTB vatansever güçlerin eline geçmelidir. MHP yapılması düşünülen her yasal düzenlemeye sonuna kadar destek verecektir." diye konuştu.

Bahçeli'nin açıklamaları:

Mersin Büyükşehir örnek teşkil eden, haysiyetli tutumu sayesinde parmakla gösterilen bir belediyedir. Emanetin ehil ellerde olduğunu biliyor, buna yürekten inaniyorum. Sizlerin yüzü gülüyorsa mesele yoktur. Huzurunuz yerindeyse vicdanımız müsterihtir. Bu tablo bizleri mutlu ederken elbette birilerini de rahatsız ediyor. Varsın rahatsız olsunlar, varsın çekemesinler, varsın kıvrım kıvrım kıvransınlar. Herkes gider Mersin'e bunlar gider tersine. Dünya dönse tersine, bunlar gitmez tersine. MHP de 2019 mahalli idareler seçiminde destan yazayacak. Milli bekaya 'evet' mi? Mersin bizi hiç mahçup etmedi, inaniyorum ki hiç etmeyecek. Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den bu yana sözde müttefikimiz ülkeler PKK, PYD'yi güçlendirecek yol izlediler, hala da izlemeye devam ediyorlar. Bir başka terör örgütü olan PKK/PYD'ye binlerce TIR dolusu silah yardımı yaptılar. Kanlı hesaplarının sonraki adımlarına üllkemizi de dahil edeceklerini sandılar.

Özellikle ABD terör örgütleri ile aynı kareye girdi. Aynı hizaya düştü, aynı şer planın içinde yer aldı. ABD suç üstü yakalanmıştır. Türkiye'nin bu çabalara müsaadet etmesi doğal olarak aklın inkarıdır. Afrin'deki terör örgütlerine yönelik olarak 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı yerindedir, son derece büyük anlam ve öneme sahiptir. Afrin operasyon bizim meşru müdafaa hakkımızın icrasıdır. Operasyon elbette hukukidir, vicdanlıdır, haklıdır. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması esastır. Bundan kesinlikle geriye dönüş yoktur, olamayacaktır. Ok yaydan çıkmış, Türk'ün sabrı tükenmiştir.

"SEFER BİZİM ZAFER ALLAH'INDIR, HEDEF KIZIL ELMA'DIR"

Kimin ne yapmak istediği, neyi hedeflediği bizim nazarımızda belli olmuştur. Kahraman Mehmetçiğimiz bir kez daha tarihi bir sorumluluk üstlenerek sefere çıkmıştır. Sefer bizim, zafer Allah'ındır. Hedef ise Kızıl Elma'dır. Gök kubbe çadırımız, güneş tuğumuzdur. Ay kalkanımız, dağlar süngümüzdür.

Terörist barınaklarını,kanlı sığınak ve mühimmat depolarını teker teker imha etmiş ve etmeye de devam etmektedir. Kurulan tuzaklar birer birer bozulmaktadır. Hatay'da askerlerimizi dua ile ziyaret eden, kurban kesip hepsini evladı gibi bağrına basan yörük ana Türk milletin eşsiz ferasetine tercümanlık yapmıştır.

Mersin oldukça bize hiçbir hasım unsur diş geçiremez. İnanıyor ve ümit ediyorum ki, insanlık onur ve haysiyeti Afrin'de yeniden layık olduğu seviyeye ulaşacak ve ulaştırılacaktır. Teröristlerle beraber karanlık ve kanlı hesaplar yapanlar mutlaka bozguna uğrayacaktır.

Şimdiye kadar 900'e kadar teröristin etkisiz hale getirilmesi, çok sayıda yerleşim yeri ve krısal kesimin terörden arındırılması harekatın başarısını her yönü ile ortaya koymaktadır. Tüm şehitlerimize, ve füzeler sonucunda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Asıl gaye Suriye'ye huzur ve barış ortamının sağlanması, toprakların gerçek sahiplerine iade edilmesidir. Menbiç olmak üzere diğer alanları da kapsamaktadır ve inşallah da kapsayacaktır. Milli bekamıza yönelik tüm tehditler ortadan kaldırılmalıdır.

ÖSO AÇIKLAMASI

İster Fırat'ın doğusu ister batısı, PKK/PYD nerede bulunursa bulunsun, canidir, katildir, haindir. Şiddetle cezalandırılmalıdır. ÖSO, Mehmetçik ile omuz omuza çarpışan bir oluşumdur. Bu yapı içinde çok sayıda Türkmen soydaşlarımız da bulunmaktadır. Omuz omuza mücadelesi sırasında çok sayıda kayıplar olmuştur. ÖSO, topraklarını koruma çabasındadır, ÖSO Suriyelilerin zulüm karşısında oluşturdukları vatan savunmasının bayrağını taşımaktadır. Halen Afrin'de çok sayıda ÖSO mensubu gönüllü olarak Zeytin Dalı Harekatı'na katılmaktadır. TSK ve ÖSO arasındaki işbirliği ve koordinasyonun devamı elzemdir, yararlıdır.

CHP'YE SERT 'ÖSO' TEPKİSİ

Türkiye'nin çabaları sayesinde bugün Fırat Kalkanı bölgesinde sayıları 100 bini aşan Suriyeli yaşamaktadır. Hayat normale dönmüştür. Hastaneler çalışır vaziyettedir, okullar açılmıştır. Sosyal hayatın devamı için gerekli olan tüm hizmetler faal durumdadır. Kimi çevreler bu durumdan memnuniyetsizdir. Bunun yanında CHP'nin bu odaklarla yan yana gelmesi, Türkiye hasımları ile yanak yanağa vermesi utanç vesikasıdır. CHP sınır ötesi harekatı sulandırmak için ÖSO'yu karalamaktır. Bunların asıl rahatsızlığı PKK/PYD'lilerin köşeye sıkıştırılmasıdır. Şu işe bakın ki, Türk milleti askerlerinin yanında dualarla yer alırken CHP, HDP ile eş güdüm halinde azmini sekteye uğratmanın çabası içindedir. ÖSO'ya terörist yakıştırması yapan CHP zihniyeti, yakın geçmişte PYD/YPG'nin terör örgütü olmadığını iddia ediyordu. Şimdi de bir CHP vekili kalkmış, utanmadan, PYD'yi aklamaya çabalamıştır. Neymiş, PYD'nin terör örgütü olup olmadığına dair değerlendirme yapacak bir bilgiye ve istihbarata sahip değillermiş. Kahramanlarımızı şehit edenlerin kimler olduğunu bu işbirlikçi kafa hala görememiştir.

TTB TEPKİSİ: MHP YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN HER YASAL DÜZENLEMEYE SONUNA KADAR DESTEK VERECEKTİR

Nerede bir Türklük ve Türkiye hasmı varsa, onların yanında olmayı marifet sayan HDP, İP, FETÖ sefillerdir. Eski gazeteci sıfatı taşıyan bazı çürümüşler de savaş istemiyoruz diye öne çıkmışlardır. Bre Allah'tan korkmaz, kuldan utanmazlar. PKK'lı caniler askerlerimize, polisimize, öğretmenlerimize, masum vatandaşlarımıza, imamlarımıza, bebeklere kurşun sıkarken niye sesiniz çıkmıyordu. Siz kimsiniz, nedir derdiniz? Bir de Tabipler Birliği denen yapı var ki, ihanetin bir ucundan bunlar tutmuştur. Terörizmin aşağılık eylemlerine sessiz kalmıştır. Bu kokuşmuş birlik hukuken gözden geçirilmeli, tertemiz vicdanlı Türk hekimlerini zan ve töhmet altında bırakmalarının önüne geçilmelidir. TTB vatansever güçlerin eline geçmelidir. MHP yapılması düşünülen her yasal düzenlemeye sonuna kadar destek verecektir. Bunlar sadece Türkiye'nin değil, insanlığın defolu yüzleridir.

Türkiye hasımlarının yanında yer arayanlara bizzat Türk milleti elbette hakettikleri ders ve cevabı verecektir.

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