MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili değerlendirmede bulundu. Bahçeli, "MHP'ye en yüksek husumeti besleyen bir şahıs CHP'nin adayı oldu." dedi.





İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili soruya Bahçeli, "MHP'ye en yüksek husumeti besleyen, MHP'nin olağanüstü kurultay aşamasında sözde muhaliflere salon kiralanmasına destek veren yardım eden bir şahıs, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmuştur. Elbette hayırlı olsun." cevabını verdi.

Bahçeli, YSK önünde Başbakan Binali Yıldırım'a bu sorunun sorulduğunu, ancak kendisinin açıklama yapmadığının hatırlatılması üzerine ise "Cumhur İttifakı tek sestir, tek sözdür. Bunun dışında başka bir şeye gerek yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

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