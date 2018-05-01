Bahçeli'den Saadet Partisi adayı için yorum

MHP Genel Başkanı Bahçeli, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli'nin açıklamaları:

İTTİFAK PROTOKOLÜ

Her iki partinin, yani Cumhur İttifakını oluşturan partilerin çalışmaları tamamlanmış durumda. Zannediyorum yarın grup kararları alınmak suretiyle YSKye müracaatlar yapılmış olacak.

SP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI

Hayırlı uğurlu olsun. (Temel Karamollaoğlu) Son yılların en popüler siyasetçisi olmuştur" dedi.

Bahçeli, CHP'nin adayının cuma günü açıklanacak olmasına ilişkin olarak da "Milletin sabrı taştı" dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER