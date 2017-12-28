İstanbul Bahçelievler'de 13 Aralık günü bir minibüste yangın tüpleri içerisinde ele geçirilen 56 kilo bombaya ilişkin gözaltına alınan 21 şüpheliden 11'i tutuklandı. Şifreli cep telefonu kayıtlarını deşifre eden polis ekipleri içerisinde bomba düzeneği hazırlanmak üzere satın alınmış ikinci bir otomobili daha ele geçirdi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da sansasyonel bombalı eylem düzenlemek için gelen PKK terör örgütü bombacıları H.D. ve B.E.'yi takibe aldı.

Bahçelievler'de bir minibüsü yönelik yapılan operasyonda, 8 adet yangın tüpü ve 3 adet plastik kova içerisine konulmuş 56 kilo ağırlığında, RDX (Siklotrimetilen-Trinitramin), PTN (Penta Eritritol Tetra Nitrat), yüksek güçlü fabrikasyon patlayıcılarından olan HMX (Siklotrimetilen-Trinitramin), hassas güçlü patlayıcılardan olan ni̇trogli̇seri̇n, patlayıcı madde karışımlarında kullanılan güçlü patlayıcılardan olan amonyum ni̇trat ali̇mi̇nyum tozu, bomba yapımında kullanılan patlamanın hızını ve şiddetini artırıcı maddelerden olan benzin ve tiner ele geçirildi.

Araçta ayrıca 2 irtibatlı batarya, 2 kablo irtibatlı verici, 2 pil, 2 akü ve çok sayıda kapı zili, 2 saat irtibatlı elektronik devre,1 kumanda, 1 antenli elektronik devre, 1 kısa devre ölçebilen avometre, 1 kablo irtibatlı siviç, rulo halinde kablo, falçata, 2 elektrik bandı, 1 koli bandı, 1 tabanca, 24 fişek bulundu. Operasyonda F.G. sahte kimlikli bombacı H.D. gözaltına alındı. Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemelerde, özel şifreleme yöntemiyle yazılmış diğer örgüt üyelerinin cep telefonu numaraları deşifre edildi.

İKİNCİ OPERASYON

Olaya ilişkin polisin yaptığı çalışmada PKK bombacısının, bombalı araç eyleminde kullanmak için başka bir minibüs daha satın aldığı belirlendi. 15 Aralıkta sabaha karşı yapılan ikinci operasyonda, ikinci minibüs de ele geçirilirken PKK bombacısına yardım ve yataklıkta bulunduğu belirtilen 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5i polis sorgusunun ardından bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan diğer şüphelilerden 11'i tutuklanırken 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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