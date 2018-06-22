laştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AA Editör Masası'nda soruları cevaplıyor. İşte Arslan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

* Sabiha Gökçen Havalimanı'n ikinci pistini yaparak kapasitesini arttıracağız.

* Atatürk Havalimanı'ın arazisine İstanbul'a nefes aldıracak bir yer olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylediği gibi Millet Bahçesi olacak.2 günde tüm yolcu trafiği İstanbul Yeni Havalimanı'na verilecek.



* İsim konusuna gelince son 16 yılda ve öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda yaptıklarına bakılırsa niye sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi olmasın...

* İstanbul Yeni Havalimanı'nda 225 bin kişi çalışacak, TÜPRAŞ'ın tam 45 katı. Dolaylı 1,5 milyon insana istihdam sağlanacak."



* Kürt kökenli bir vatandaş olarak söylüyorum; eğer Türkiye olmasaydı, bugün Irak ve Suriye'de milyonlarca Kürt öldürülmüştü.



Ayrıntılar birazdan...