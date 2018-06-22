İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in Twitter’tan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben paylaştığı, “Damadınız Anadolu Ajansı’na ‘24 Haziran seçim akşamı 21.30 itibarıyla bizi yüzde 52 olarak ilan edeceksin’ dedi mi, demedi mi?” sözleri üzerine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak 1 milyon TL’lik tazminat davası açacağını açıkladı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, Albayrak, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Millette aradığı karşılığı bulamayanların, birkez daha iftiralara sarılmalarını üzüntüyle izliyoruz. Siyaseten yok oluşlarına çare bulmak, bir kez olsun Sayın Cumhurbaşkanı’mızca muhatap alınabilmek için artık iftiranın, saçmalamanın ötesine geçmişlerdir. Acıyoruz. Müfteriyi iddiasını ispatlamak için adaletin önüne davet ediyorum. Bu aşağılık iftirasına yarın 1 milyon TL’lik tazminat davası açıyorum. Bu davanın gelirini, ittifak kurmaktan utanmadıkları terör örgütlerince şehit edilen kahramanlarımızın ailelerine bağışlayacağım” dedi.