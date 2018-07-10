Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oldu. Albayrak bugün Meclis'te yemin ettikten sonra eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten görevi teslim aldı.



Bakan Albayrak, Şimşek'ten görevi devralmasının ardından piyasalara önemli mesajlar verdi. Albayrak'ın açıklamalarından önce çıkan başlıklar şöyle;

Her ortamda Mehmet Bey'i anlatırım. 12 yıl önce yer sofrasında yediğimiz yemekten beri. Hazine Müsteşarlığı da artık bakanlık oldu. Rütbe yükseldi.

Hazine çok güçlü bir insan kaynağı havuzu olan,güçlü bir kurum. Mali ve para politikasında yeni kabineyle çok daha hızlı hareket eden bir döneme giriyoruz.

Mali ve bütçe disiplini noktasında dünyaya örnek teşkil edecek, para politikasında da güçlü ve diri bir döneme girilecek.

Piyasa ekonomisiyle daha uyumlu ve güçlü olacağız. Enflasyonu tekrar tek hanelere indirmek için çok yoğun mesai harcayacağız. Yapısal değişim konusunda adımları çok daha hızlı atacağız. Küresel finansal sistemle daha entegre olacağız.



YAKLAŞIK 11 YIL HİZMET ETME FIRSATI BULDUM"



Mehmet Şimşek'in açıklamaları ise şöyle;



"Bugün değerli bakanımızı burada ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Yaklaşık 11 yıldır ülkemize hizmet etme fırsatı buldum. Bundan dolayı büyük onur, gurur duyuyorum. Buna vesile olan sayın cumhurbaşkanımıza canı gönülden şükranlarımı arz ediyorum. Gerçekten bize teveccüh gösterdiler, güvendiler Allah kendilerinden razı olsun. Bundan önce 11. Cumhurbaşkanımız sayın Gül'le yine başbakanlarımız sayın Davutoğlu ile, sayın Yıldırımla çalışma fırsatımız oldu kendiklerine burdan da şükranlarımı arz ediyorum. Gerek Gaziantep'te, gerek Batman'da milletvekilliği yapma fırsatı buldum. Buradan hemşerilerime destekleri ve herzaman yanımızda oldukları teveccühleri için çok teşekkür ediyorum. Enerjide çok önemli başarılara imza atan çok değerli bir kardeşimize, değerli bakanımıza bu görevi gönül rahatlığıyla huzur içerisinde devrediyorum. İnanıyorum ki burda da çok önemli başarılar elde edecekler. Zor bir dönem ama inanıyorum ki enerjide gösterdikleri başarıyı burada da en alasını ortaya koyacaklardır bu konuda da güvenimiz tamdır. Yeni kabinemizi özellikle görevi devrettiğim çok değerli bakanımızı tebrik ediyorum kendilerine başarılar diliyorum. İnşallah ülkemiz için, milletimiz için hayırlı hizmetlere vesile olurlar"





'DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİMDİR"

Hazine ve Maliye Bakanlığına getirilen Berat Albayrak, eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan görevi devraldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yeni oluşturulan Hazine ve Maliye Bakanlığında devir teslim töreni düzenlendi. Bu amaçla ilk tören, eski Maliye Bakanlığı toplantı salonunda yapıldı. Tören, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milletvekilleri, üst düzey bürokratlar ve bakanlık çalışanlarının katlımıyla gerçekleşti.

Törende konuşan Ağbal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oluşturduğu kabinenin, ülkenin daha ileri noktalara gitmesi için büyük fırsat ve imkan olduğunu belirterek, bu kabinenin, ülkeyi daha ileri götürme noktasında şevkle çalışacağını bildirdi.

Makamların gelip geçici olduğuna işaret eden Ağbal, "Maliye Bakanlığındaki 30 yıllık görev süremin sonunda, büyük bir huzur içinde Sayın Bakanımıza görevi devrediyorum. 2,5 yıl Maliye Bakanlığı görevini yaptık. Bu süre zarfında ülkenin ileriye gitmesi noktasında güzel işler yaptık." dedi.

Ağbal, Albayrak'ın da bu alandaki tecrübe ve vizyonuyla Türkiye ekonomisinin daha da ileriye gitmesi noktasında büyük birikime sahip olduğunu vurgularken, "Biz de kendisine her noktada yardımcı olacağız." diye konuştu.

Naci Ağbal, tüm çalışma arkadaşlarından helallik istedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak da Ağbal'ın veda mesajına karşın AK Parti'nin "durmak yok, yola devam" mesajını anımsatarak, "Bugün bu makam yarın başka bir makam. Naci Bey burada bizimle. Bir ekibiz biz. Kendisini, yeni makam ve yeni görevlerde bu ülkeye hizmet davasında çok güzel görevlerde göreceğiz." ifadesini kullandı.

MALİ DİSİPLİN MESAJI

Maliye Bakanlığının, Ankara bürokrasisinde, insan kaynakları yetiştirmede önemli bir bakanlık ve okul olduğuna işaret eden Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada böyle bir görevi almak, çok önemli bir bakandan devralmak bizim için ayrı onur ve gurur vesilesi. Ağır ve büyük bir sorumluluk. AK Parti iktidarı olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 16 senede çok büyük devrimler gerçekleştirdik, çok büyük gelişim ve büyüme kaydettik. Çok güzel bir söz vardır, 'değişmeyen tek şey değişimdir' diye. Bu değişim dinamizmini kaybetmeden gelişimle harmanlayarak çok önemli başarılar elde ettik. Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylememiz lazım. Önceki bakanlarımız çıtayı yüksek noktaya taşıdı, bizler de bu çıtayı daha da yukarıya taşımakla mükellefiz, sorumluyuz. AK Parti iktidarlarının başarısının arkasında en temel unsurlardan bir tanesi olan bütçe ve mali disiplindeki duruşun bundan sonra da aynı şekilde değil, daha da iyi şekilde devam etmesi için çok dinamik, aktif ve enerjik şekilde devam etmesi için gece gündüz demeden hep birlikte sizlerle çalışacağız. Çok güzel başarılara imza atacağız."