Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda NATO ve Türkiye Daimi Temsilciliği yetkililerince karşılandı. Milli Savunma Bakanı Canikli ile ABD Savunma Bakanı Mattis'in, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamındaki görüşmesi sona erdi.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile de bir araya gelen Canikli'nin, programı kapsamında ABD Savunma Bakanı Mattis ile görüşmesi ise TSİ 20.10'da başlamıştı. NATO Karargahı'ndaki görüşme, 50 dakika sürdü.

GÖRÜŞMEDEN GÖRÜNTÜLER

Programı kapsamında ilk olarak NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşen Bakan Canikli, ABD Savunma Bakanı James Mattis, İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ve İspanya Savunma Bakanı Maria Dolores de Cospedal ile ayrı ayrı bir araya gelecek, Nükleer Planlama Grubu Savunma Bakanları Oturumu'na katılacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın değerlendirileceği görüşmede, bölgedeki gelişmeler ele alınacak.

Milli Savunma Bakanı Canikli, daha sonra Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı Savunma Bakanları Oturumu'na iştirak edecek.

Aile fotoğrafı çekiminde de yer alacak Canikli'nin, ilk günkü programı NATO Savunma Bakanları çalışma yemeğiyle sona erecek.

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