Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli Afrin Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı.

Canikli, "Afrin harekatında şanlı ordumuzun kullandığı mühimmatın tamamını yerli ve milli olarak üretebiliyoruz. Mühimmat stoklarımız terörün sadece Afrin'den değil, tüm bölgeden temizlenmesine yetecek kadar dolu ve üretmeye devam ediyoruz." dedi.

Yerli ve milli olarak üretilen mühimmata ilişkin örnekler veren Canikli, şunları kaydetti:

"Fırtına obüsünde kullanılan klasik tahrip mühimmatı, uzun menzilli mühimmat ve sis mühimmatı, yerli ve milli olarak MKE tarafından üretiliyor. Fırtına obüsünün kendisi de MKE ve askeri fabrikalarda üretiliyor. Bir örnek daha, terör örgütünün hedeflerini Fırtına obüsüyle birlikte yerle bir eden 122 mm çok namlulu roket atar (ÇNRA) mühimmatı. 122 mm ÇNRA'nın kullandığı uzun namlulu tahrip mühimmatı, yerli ve milli olarak ROKETSAN, kısa menzilli mühimmatı MKE tarafından üretiliyor. 122 mm ÇNRA'nın kendisi de yerli ve milli olarak, uzun namlulu olanı ROKETSAN tarafından, kısa namlulu olanı MKE tarafından üretiliyor."

Örneklerine F-16 savaş uçaklarında kullanılan bombalarla devam eden Canikli, şu bilgileri paylaştı:

"Hani Cumhurbaşkanımızın, Başkomutan olarak, 'F-16'larla teröristlerin tepelerine bomba olur ineriz.' şeklinde tanımladığı bombalardan biri, F-16'lardan atılan akıllı ve güdümlü HGK bombaları. Yerli ve milli olarak üretiyoruz. Bombaları MKE, güdüm kitlerini ASELSAN yapıyor. Bunlar, sadece birkaç örnek.

Türk savunma sanayisinin geldiği aşamayı göstermesi açısından bunlar yeterli. 15 yıl önce Türkiye, bu silah sistemleri ve mühimmatlarının tamamına yakınını yurt dışından almak zorunda kalıyordu. Bugün kendimiz üretiyoruz. 15 yıl önce sadece yüzde 18 civarında olan yerlilik oranı, bugün yüzde 70'e yaklaşmıştır. Cumhurbaşkanımızın anlatmaya çalıştığı ancak birilerinin anlamakta zorlandığı millilik bu işte. Bu bilgilerden birileri çok rahatsız olacak ve üzülecekler. Onları rahatsız etmeye ve üzmeye devam edeceğiz."

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