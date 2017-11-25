Son Dakika! Bakan Fakıbaba: 3 sene sonra biz artık et ithal etmeyeceğiz

Şanlıurfa'da Çukobirlik tarafından kurulan Sawgın Çırçır ve Prese Fabrikasının açılışı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin katılımıyla gerçekleştirildi.
Açılışta konuşma yapan Bakan Fakıbaba, Türkiye'nin 3 yıl sonra et ihtiyacını karşılayacak duruma geleceğini belirtirken, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise Türkiye'nin pamuk üretiminde ilk 5 ülke arasında olduğunu dile getirdi.
3 SENE BİZ ARTIK ET İTHAL ETMEYECEĞİZ
Et ithalatının geçici olduğunu vurgulayan ve kişi başı et tüketimini 15 kilograma çıkartacaklarını belirten Bakan Fakıbaba şöyle konuştu:
Ben gerçekten hayvanın ithal edilmesine karşı bir kardeşinizim ama benim arkadaşlarım, vatandaşlarım et yemek zorunda. 2002 yılında, biz iktidar olmadan önce insan başına düşen kilogram olarak 6.1 kilogramken bugün 14.7 kilograma çıkmış durumda. Tüketilen kırmızı et miktarı ve inşallah bunu 15 kilograma çıkaracağız.
Şu anda üretimimiz yeterli değil ama benim insanlarımın, benim torunlarımın, benim gençlerimin de kırmızı et ihtiyacı var. Bunlar geçicidir. Ben bir kardeşiniz olarak size söz veriyorum. Bu ithalatın geçici olduğunu bilmenizi istiyorum. Üç sene sonra biz artık et ithal etmeyeceğiz. Kendine yeter bir ülke olacağız. Bu konuda zaten Cumhurbaşkanımızın bize talimatları var" şeklinde konuştu.
NE KADAR OT, O KADAR ET VE SÜT
GAP'ın tamamlanmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı ve Başbakanın talimatları olduğunu vurgulayan Bakan Fakıbaba, "'GAP bitecek' diye ilk emri veren cumhurbaşkanımızdır. Bu topraklar suyla buluşacak. Bu bir görev, çalışmalarımız devam ediyor. Bu pamuğun ekildiği 25 bin dönümde daha önceden ikinci ürünü ekmiyordunuz. Tarla 3 ay, 4 ay, 5 ay açıkta kalıyordu. Bu sene yüzde 100 destekle başladık. Seneye bütün Türkiye'ye yayacağız bunu. Ne kadar ot o kadar et ve süt. Bunun bilinci içerisinde olan bir kardeşiniz var. Onun için mutlaka ve mutlaka bu yem olayını halledeceğiz" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.