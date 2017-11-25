Son Dakika! Bakan Fakıbaba: 3 sene sonra biz artık et ithal etmeyeceğiz

Şanlıurfa'da Çukobirlik tarafından kurulan Sawgın Çırçır ve Prese Fabrikasının açılışı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşma yapan Bakan Fakıbaba, Türkiye'nin 3 yıl sonra et ihtiyacını karşılayacak duruma geleceğini belirtirken, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise Türkiye'nin pamuk üretiminde ilk 5 ülke arasında olduğunu dile getirdi.

3 SENE BİZ ARTIK ET İTHAL ETMEYECEĞİZ

Et ithalatının geçici olduğunu vurgulayan ve kişi başı et tüketimini 15 kilograma çıkartacaklarını belirten Bakan Fakıbaba şöyle konuştu:

Ben gerçekten hayvanın ithal edilmesine karşı bir kardeşinizim ama benim arkadaşlarım, vatandaşlarım et yemek zorunda. 2002 yılında, biz iktidar olmadan önce insan başına düşen kilogram olarak 6.1 kilogramken bugün 14.7 kilograma çıkmış durumda. Tüketilen kırmızı et miktarı ve inşallah bunu 15 kilograma çıkaracağız.

Şu anda üretimimiz yeterli değil ama benim insanlarımın, benim torunlarımın, benim gençlerimin de kırmızı et ihtiyacı var. Bunlar geçicidir. Ben bir kardeşiniz olarak size söz veriyorum. Bu ithalatın geçici olduğunu bilmenizi istiyorum. Üç sene sonra biz artık et ithal etmeyeceğiz. Kendine yeter bir ülke olacağız. Bu konuda zaten Cumhurbaşkanımızın bize talimatları var" şeklinde konuştu.

NE KADAR OT, O KADAR ET VE SÜT

GAP'ın tamamlanmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı ve Başbakanın talimatları olduğunu vurgulayan Bakan Fakıbaba, "'GAP bitecek' diye ilk emri veren cumhurbaşkanımızdır. Bu topraklar suyla buluşacak. Bu bir görev, çalışmalarımız devam ediyor. Bu pamuğun ekildiği 25 bin dönümde daha önceden ikinci ürünü ekmiyordunuz. Tarla 3 ay, 4 ay, 5 ay açıkta kalıyordu. Bu sene yüzde 100 destekle başladık. Seneye bütün Türkiye'ye yayacağız bunu. Ne kadar ot o kadar et ve süt. Bunun bilinci içerisinde olan bir kardeşiniz var. Onun için mutlaka ve mutlaka bu yem olayını halledeceğiz" ifadelerini kullandı.

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