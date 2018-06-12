Habertürk TV'de yayınlanan 'Akılda Kalan Özel'in bu akşamki konuğu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Fatma Betül Sayan Kaya oldu. Fatma Betül Sayan Kaya, Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş'in sorularını yanıtlıyor.
Bakan Kaya ulaştığı kariyere ilişkin, "Çalışarak, çok çalışarak bu başarıya ulaştım. Zekiyim diyemeyeceğim, o Allah vergisi bir şey. Çalışırım en iyi şekilde yapmak için gayret gösteririm. Tüm enerjim ile gayretimi ortaya koyarım." dedi.
"BİLİM KADINI OLACAĞIM DERDİM"
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "Tıp okumayı lise yıllarımda istiyordum. Yurtdışında tıpçılar ile birlikte çalışınca daha.. Ben de sosyal bir insanım. Siyaset aileden kanımda varmış. Annem çok emek verdi. Milyonlarca kadından biriyim. Siyasette etkin bir şekilde politika üretme konusunda imkan vardı o şekilde başladım. Çocukken aklımda politikacı olmak yoktu. Küçükken sorduklarında 'ben bilim kadını olacağım' derdim." ifadesini kulandı.
Eşi, annesi ve ailesinin kendisine çok destek olduğunu belirten Bakan Kaya, "İl başkan yardımcılığı yaptım. Miletvekili adayı oldum, seçilemedim. 1 kasımda milletvekili oldum. Mayıs ayında da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı oldum. Çok çalıştım. 7 haziranda 16. sıra milletvekili adayıydım. Çok çalıştım. Çalışmanın ötesinde partime, davama sadakatim... Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle kadınların ve gençlerin önünü açması, onun desteği... En büyük destekçimiz Sayın Cumhurbaşkanımız." diye konuştu.
"BİZİM PARTİMİZDE GÖREV İSTENMEZ, GÖREV VERİLİR"
"Bizim partimizde görev istenmez, görev verilir." diyen Kaya, "Verilen görevi en iyi şekilde yapmak için üzerimize düşeni yaparız. Bakanlık görevini yapmış birisi olarak çocuklarımıza, yaşlılarımıza şevkat elini uzatmaya devam ederim. Bakan değil vekil olarak da bunu yaparım" ifadesini kullandı.
Bakan Kaya, "Konfor olarak görülüyor ama bakan olmanın bir konfor meselesi olarak görülmesi yanlış. AK Parti iktidarında konfor olarak görülecek bir konum değil. Makam koltuğunda çok az oturmuşuzdur. Gündüz sahadayız, gece de bakanlığın yapması gereken işi yapıyoruz. Konfor olarak bakmamak lazım. Yorucu ama bir o kadar da manevi hazzı olan, yaptığınız hizmet milyonlarca insanın hayatında çok büyük etki yaratıyor." dedi.
Kaya, "Sahada çalışıyoruz. Ramazan olduğu için 11.00-12.00'de başlıyoruz. Ramazan'ın vermiş olduğu bir dinginlik var sahada. Ama bir yorgunluk yok. 50+1 işi neden yorsun? Bunu biz daha istikrarlı bir yönetim anlayışı için getirdik. Ben sahayı iyi görüyorum. Kadınların, gençlerin desteği çok güzel. AK Parti'ye gönül vermiş vatandaşımızın rehavete kapılmasını istemem" diye konuştu.
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