Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, imar barışını, “İmar alanında son 30 yılın en önemli olayı” olarak değerlendirdi. Geçmişte Türkiye’de 13 farklı imar affının yapıldığını ancak bunların kalıcı bir çözüm getirmediğini belirten Özhaseki, imar barışında, 13 milyon yapıyı kapsayan yapı kayıt belgesine vatandaşların 8 Haziran Cuma gününden itibaren başvurabileceklerini, sürenin 31 Ekim’de sona ereceğini açıkladı. Bakan Özhaseki, konut affıyla ilgili birçok soruya yanıt verdi.

Türkiye’de 1950’li yıllardan itibaren bir göç dalgasının yaşandığını dile getiren Özhaseki, bu dönemlerde gerekli hazırlıklar yapılmadığı için günümüzde sorunların yaşandığını söyledi. Türkiye’nin yapı stokuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Özhaseki, “Geldiğimiz noktada içimiz acıyarak söylüyoruz, Türkiye’de yapı stoku olarak sağlıksız yapılar bulunduğu gibi, kimliksiz yapılar da mevcut. Ruhsatsız, iskânsız, insanların aklına estiği gibi inşa ettiği yapılar var. Bu ortam doğru bir ortam değil. TÜİK verilerine göre 26 milyon 358 bin gibi bir sayı var. 26.5 milyon civarında bağımsız birimimiz var. 9.5 milyon civarında da binalarımız var. ‘Bunların içinde imara aykırı yapı ne kadar?’ diye soruyoruz, bunları bilen belediye başkanımız da yok ne yazık ki. Herhalde şu anda imara aykırılık teşkil eden yapı sayısı yüzde 50’lerin üzerindedir. Siyaset kurumu bu sorunlara çözüm bulma yeridir. Bunlara gözümüzü kapatamayız” dedi.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Gazete Habertürk'ün haberine göre imar barışı düzenlemesinden yararlanacak vatandaşların durumu hakkında önemli tespitlerde bulunan Özhaseki, imara aykırı yapılar arasında Hazine arazisine inşa edilen yapıların da bulunduğunu vurguladı. Bakan Özhaseki, şöyle konuştu:

“Önemli sorunlardan biri de vatandaş gelmiş, Hazine arazisi üzerine evini yapmış. İkincisi, zamanında tapu tahsis belgeleri verildiğinde ya müracaat etmemiş ya da zamanını kaçırmış. Ruhsatla ilgili sorunlar var. Vatandaş bildiği gibi eski usulle evini yapmış, belediyeye de hiç uğramamış. Ruhsata aykırı olan eklentiler yapanlar var. Bunları yan yana getirdiğinizde ciddi bir sorun yumağı ortaya çıkıyor.”

İmar Barışı Kanunu’nun detaylarına da değinen Bakan Özhaseki, vatandaşların bu düzenlemeden yararlanmak için kendi istekleriyle gelip başvuruda bulunacağını kaydetti. Vatandaşın beyanının esas alınacağını ifade eden Özhaseki, şöyle devam etti: “Bir denetim firmasına tespit ettirmeye gerek yok. Vatandaş kendi yaptığı yerin şahıs arazisi mi yoksa Hazine arazisi mi olduğunu bilir. İmara aykırı olup olmadığını da bilir. Beyan ettikten sonra altına bir tane de fotoğraf koysun, ne olduğunu bilelim. Bunu veren vatandaş konutlarda yüzde 3, işyerlerinde ise yüzde 5 oranında parayı yatırdığı takdirde, kendisine yapı kayıt belgesini verelim. Kaçaklık durumundan, kavgalı olmaktan, cezalardan kurtulsun. Kat irtifakına geçmek isterse, iki misli bedel verdiği takdirde geçebilecek. Yıkım kararı, para cezası varsa bunlar da düşecek. Hazine üzerinde oturanlar için yapı kayıt belgesi almak esas. Müracaat ederek buranın satışını isteyebilir. Bakanlık vasıtasıyla oturduğu yer kendisine satılacak. Şimdi bu formaliteler kalkıyor, vatandaş rayiç bedel üzerinden tapuyu alabiliyor. Bu düzenlemenin imar affından farklı olan bir tarafı var. En önemli tarafı, halihazırdaki durumu biz tespit ediyoruz sadece. Bu eline geçince vatandaş, ruhsat almış gibi gidip imarda ne varsa onu yapamayacak. Ya da yıkıp aynısını yeniden inşa edemeyecek. Eğer binayı yıkıp yeniden yapmak istiyorsa, belediyeye müracaat edecek, halihazırdaki mevzuat neyse ona uygun yapacak. Belediyeden ruhsat alarak ona göre işlem yapabilecek. Burada tertemiz bir sayfa açıyoruz.”

MÜRACAAT NEREYE YAPILIR?

Özhaseki, yapı kayıt belgesine başvuruların 8 Haziran’da başlayacağını söyledi. Vatandaşların kendi rızasıyla müracaatı ve kendi beyanının esas alınacağını dile getiren Bakan Özhaseki, “Müracaatlar e-Devlet sistemi üzerinden veya bakanlığın yetkilendireceği kuruluşlara başvurularak yapılacak. Başvuruları vatandaşlar e-Devlet sistemi üzerinden takip edilecek. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, cuma gününden itibaren vatandaşların hem başvurularını kabul edecek hem de bilgi ve destekte bulunacak. Başvurular, 8 Haziran Cuma gününden başlayıp 31 Ekim 2018’e kadar devam edecek’’ bilgisini verdi.

YAPI KAYIT BELGESİ BEDELİ NASIL HESAPLANACAK?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, yapı kayıt belgesi bedeliyle ilgili olarak da “Yapı kayıt belgesi başvuru bedeli, arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda ise yüzde 5 olarak hesaplanarak tahsil edilecek. Yapı kayıt belgesinden elde edilen gelirler, deprem ve afet risklerine hazırlık kapsamında ve kentsel dönüşümdeki çalışmalarda kullanılmak üzere bütçeye gelir olarak kaydedilecek. Bu kapsamda, kentsel dönüşüm çalışması yürüten belediyelere yüzde 100 yerli inşaat malzemelerini tercih etmeleri halinde sıfır faizli kredi imkânı da sağlanacak’’ diye konuştu.

İMAR BARIŞI VE YAPI KAYIT BELGESİYLE İLGİLİ SORULAR

Bakan Özhaseki, konuyla ilgili sorulara ise şu yanıtları verdi:

- İmar barışı hangi tarihten önceki yapıları kapsar?

31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapıları kapsar.

- İmar barışı başvuruları nereye yapılır?

Başvurular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara yapılır.

- Yapı kayıt belgesi nedir?

İmar barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir.

- İmar barışı sürecinde ödenecek olan yapı kayıt belgesi bedeli nasıl belirlenecek?

Arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden hesaplanan bedelin konutlarda yüzde 3’ü, ticarette yüzde 5’i olacak şekilde belirlenir.

- Yapı kayıt belgesi kalıcı imar hakkı sağlar mı?

Yapı kayıt belgesi imar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.

- İmar barışından önce alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları ne olacak?

İmar Kanunu’na göre alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları varsa iptal edilecek.

- Yapı kayıt belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlatılabilecek mi?

Yapı kayıt belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek.

- Barış kapsamında kat mülkiyetine geçiş olacak mı?

Yapı kayıt belgesi aldıktan sonra isteyen malikler tapuya müracaat ederek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek.

- İmar barışı için hangi tarihe kadar başvuru yapılabilecek?

Müracaatlar 31 Ekim 2018 tarihine kadar yapılabilecek.

- Başvuru yapıldığı takdirde yapı kayıt belgesi bedeli ne zamana kadar yatırılabilecek?

Yapı kayıt belgesi bedelinin 31 Aralık 2018 tarihine kadar yatırılması gerekmektedir.

- Hangi yapılar imar barışından faydalanamayacak?

Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar. Hazine’ye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16’ncı maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar.

- Hazine taşınmazı üzerindeki yapılar imar barışından faydalanabilir mi?

Hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere bu yapılar da imar barışından faydalanabilecek.

- Yapı kayıt belgesi ne zamana kadar geçerlidir?

Yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir.

HANGİ BELGELER İSTENECEK?

İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesi için e-Devlet yoluyla başvuru yapacak vatandaşlardan şu belgeler istenecek:

1) E-Devlet şifresi,

2) Geçerli bir cep telefonu numarası,

3) Geçerli bir e-posta adresi,

4) Beyan edilecek yapının adresi,

5) Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri,

6) Toplam inşaat alanı; konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (metrekare),

7) Yapıdaki konut ve işyeri sayısı,

8) Arsa/arazinin emlak vergi birim değeri (TL/metrekare) (İlgili belediyeden alınabilecek),

9) Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan, yoksa beyan edilecek alan (metrekare),

10) Yapı sınıfı (Sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek),

11) İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi,

12) Yapıyı ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf (Fotoğrafların dosya formatı .jpg, .jpeg veya .png olmalıdır).