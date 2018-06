Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında soruları yanıtlıyor.

Özlü, "Seçimleri iyi görüyoruz. Her şey gerçekten çok iyi. Benim gördüğüm 1 Kasım havası esiyor" dedi.

Bakan Özlü Antartika'da kurulması planlanan bilim üssüne ilişkin, "Bu proje cumhurbaşkanımız tarafından bize gönderilen bir projedir. Türkiye neden Antartika'da olmalı diye sorduğumuzda Antartika'da iki statü var. Danışman ülkeler ve gözlemci ülkeler statüsü. Türkiye gözlemci ülkeler statüsünde. Türkiye danışma ülkeler statüsünde olmak istiyor. Danışman ülkeler demek Antartika'nın geleceği hakkında söz sahibi olmak demek. Türkiye söz sahibi olmak istiyor." dedi.

Özlü, "Bu proje 9 ülkenin ortak olduğu bir proje. Türkiye bu projenin ortağı olan bir ülke. Böyle bir yaklaşımın ben sonuç vereceğini zannetmiyorum. Amerika yönetiminin böyle bir tavır almayacağına inanıyorum. Senatördeki bir kısım senatörlerin bu tür ğirişimlerinin yönetim tarafınan ciddiye alınmayacağını düşünüyorum. Trump yönetimi her an her şey yapabilecek bir potansiyeli var. Amerika'da birden çok yönetim var. Amerika'da çok ses çıkmasının sebebi bu. Ben iyi niyetli bunun çözülmesi taraftarıyım. " diye konuştu.

MEGA ENDÜSTRİ BÖLGELER

Kurulacak olan mega endüstri bölgelerine ilişkin Özlü, "Organize sanayi bölgelerinden daha büyük bölgeler bunlar. Organize sanayi bölgeleri daha küçük çaplı bölgeler. Mega endüstri bölgeler alt yapıyı devlet hazırlıyor, sanayici gelip işyerini kuruyor. Mülkiyet hakkı devletin. Türkiye'nin bir hamle yapmasını istiyoruz. Bu alanların başında sanayi ve teknoloji geliyor.

"AMACIMIZ TÜRKİYE'NİN YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRETMESİ"

Cari açığı kapatmanın yolu teknoloji üreten Türkiye oluşturmak. 16 yıldır yaptığımız düşük teknolojiden orta teknolojiye geçiş oldu. Şuan ise yüksek teknolojiye geçiş yapıyoruz" diye konuştu.